- Concurenții din acest sezon de la America Express s-au intors in țara, iar Edward Sanda și Cleopatra Stratan au vorbit și cu noi despre experiența vieții lor. Ce lecții au avut de invațat dupa toata aventura show-ului de la Antena 1 și care au fost cele mai mai provocari peste care au trebuit sa treaca.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au facut primele declarații, dupa ce s-au intors din America Express. Cei doi soți au fost impreuna pe Drumul Soarelui și s-au bucurat de o experiența unica. Iata ce au spus ei pe rețelele lor personale de socializare despre participarea la emisiunea de la Antena 1!

- In cea mai recenta postare pe contul personal de Instagram, fosta concurenta de la America Express a marturisit pentru prima oara ca a jucat la cazinou. Iata ce spune Andreea Antonescu despre jocurile de noroc, dar și cum a schimbat-o prima experiența intr-un astfel de mediu!

- Edward Sanda și frumoasa sa soție, Cleopatra Stratan, nu au avut nici cea mai mica tresarire atunci cand au decis sa se inscrie pe lista posibilor candidați la emisiunea „America Express”. Prieteni apropiați ai celor doi tineri susțin ca practic ei au sperat tot timpul sa li se implineasca un vis mai…

- La scurt timp dupa ce a ajuns in Columbia și a inceput filmarile pentru America Express, Irina Fodor a publicat imagini cu ea de la inceputul acestei experiențe. Prezentatoarea a inregistrat o premiera in viața ei, in cadrul sezonului 6 al celui mai dur reality show din Romania, difuzat de Antena 1.

- Iulia Albu și iubitul ei, Mike, participa la America Express 2024. Fosta soție a lui Mihai Albu a postat un mesaj pe contul de socializare in care și-a exprimat incantarea de a face parte din acest priect alaturi de partenerul ei.In cadrul Observatorului de ieri, Irina Fodor a vorbit despre participare…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda participa in noul sezon America Express, pe Drumul Soarelui. Cei doi indragostiți radiaza de fericire, deoarece iși doresc de foarte mult timp sa participe in emisiunea de pe Antena 1. Anunțul a fost facut de artist, care a pus o postare pe rețelele personale de socializare.…

- Cea de-a cincea gala a show-ului „Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1, se anunta a fi una incarcata de emotie nu doar pentru cele 8 cupluri de artisti care performeaza in acest sezon, ci si pentru jurati. A simtit-o pe propria piele si Andreea Balan, atunci cand pe scena si-au facut aparitia ADDA…