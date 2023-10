Stiri pe aceeasi tema

- Așteptarea a luat sfarșit! America Express, cel mai dur reality show din Romania, revine la Antena 1, sambata, de la ora 20.00, cu o premiera maraton de cinci zile. Astfel, in primele 3 saptamani, show-ul va fi difuzat sambata, de la 20.00 și duminica, de la ora 21.00, iar de luni pana miercuri, de…

- Așteptarea a luat sfarșit! America Express, cel mai dur reality show din Romania, revine la Antena 1, sambata, 21 octombrie, de la ora 20.00, cu o premiera maraton de cinci zile. Astfel, in saptamana lansarii, show-ul va fi difuzat sambata, de la 20.00 și

- Așteptarea a luat sfarșit! America Express, cel mai dur reality show din Romania, revine la Antena 1, sambata, 21 octombrie, de la ora 20.00, cu o premiera maraton de cinci zile. Astfel, in saptamana lansarii, show-ul va fi difuzat sambata, de la 20.00 și

- Așteptarea a luat sfarșit! America Express, cel mai dur reality show din Romania, revine la Antena 1, sambata, 21 octombrie, de la ora 20.00, cu o premiera maraton de cinci zile. Astfel, in saptamana lansarii, show-ul va fi difuzat sambata, de la 20.00 și

- Așteptarea a luat sfarșit pentru fanii „America Express”, cel mai dur reality show din Romania! Noul sezon revine la Antena 1, cu o premiera maraton de cinci zile, noteaza click.ro. Veste buna pentru cei care așteptau cu sufletul la gura noul sezon „America Express”! Unul dintre cele mai indragite reality…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda se numara printre echipele care au acceptat provocarea America Express, experiența despre cei doi spun ca nu a fost deloc ușoara, din contra, mai ales atunci cand vine vorba de probe. Chiar și așa, concurenții spun ca relația lor este mult mai puternica in prezent și…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au vorbit despre experiența America Express. Cei doi s-au intors in Romania in urma cu doar cateva zile, iar acum se bucura de cateva zile libere. Iata cum s-au ințeles cei doi artiști in emisiunea de la Antena 1!

- Concurenții din acest sezon de la America Express s-au intors in țara, iar Edward Sanda și Cleopatra Stratan au vorbit și cu noi despre experiența vieții lor. Ce lecții au avut de invațat dupa toata aventura show-ului de la Antena 1 și care au fost cele mai mai provocari peste care au trebuit sa treaca.