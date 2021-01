Cleopatra Stratan, schimbare nouă de look: „Nu regret” Cleopatra Stratan (18 ani) și-a schimbat recent look-ul și n-are niciun regret. Artista a dezvaluit ca-și dorea de mult „o schimbare de orice fel”, dar ca, in cele din urma, alegerea a fost spontana. Cleopatra Stratan, schimbare noua de look: „Nu regret” „De cateva zile tot simțeam ca am nevoie de o schimbare de orice fel, iar ideea de a-mi face breton a venit spontan. Tot in ziua aia m-am programat la salon pentru asta ca sa nu-mi schimb parerea. Nu regret deloc aceasta schimbare și ma bucur ca sunt open for changes!”, a scris in dreptul imaginii. „Iubirea mea, ție iți sta bine oricum pentru… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cleopatra Stratan face ce face și iar iși surprinde fanii! Dupa ce le-a dezvaluit internauților ca in viitor vrea sa devina mama, logodnica lui Edward Sanda i-a lasat pe toți cu gura cascata, facandu-și breton. Iata cum arata celebra cantareața dupa schimbarea uluitoare de look, dar și care a fost reacția…

- Cu toții am auzit in ultima vreme de Edward Sanda și Cleopatra Stratan. Cei doi artiști formeaza un cuplu adorabil, admirat de fanii romani și moldoveni. In utlima sa fotografie de pe Instagram, Edward s-a afișat cu...o alta femeie! Oamenilor nici ca le-a venit sa creada cand le-a spus ca este nimeni…

- Duminica, 14 iunie 2020, Augustin Viziru (40 de ani) a devenit pentru prima oara tata. Iubita actorului a adus pe lume o fetița, Maria. Deși declara pentru VIVA! ca iși dorește sa-și țina viața privata departe de ochii curioșilor, cu ocazia sarbatorilor de iarna, actorul a publicat prima fotografie…

- Cleopatra Stratan și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce la insistențele acestora, a publicat prima imagine in care apare mama sa. Fotografia a fost realizata pe vremea in care artista era doar un copil și a ținut sa precizeze ca aceasta este singura imagine in care o poate arata pe…

- Actorul Wilmer Valderrama (40 de ani), cunoscut datorita rolului jucat in serialul That ’70s Show, și logodnica lui, modelul Amanda Pacheco (28 de ani), vor deveni parinți pentru prima data. Cuplul a facut anunțul in mediul online. Luni, 21 decembrie, actorul a publicat doua fotografii in care apare…

- Ana-Maria Barnoschi și logodnicul ei, instructorul de fitness Marian Preda, s-au desparțit. Tanarul a facut anunțul in mediul online. Ana-Maria Barnoschi și logodnicul ei, Marian Preda, s-au desparțit „Au fost aproape 6 ani … Ani in care am invațat ce este fericirea, iubirea, bucuria de a iubi o persoana…

- Iubirea plutește-n aer pentru Edward Sanda și Cleopatra Stratan! Invitat in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, artistul a povestit unde iși va petrece sarbatorile de iarna alaturi de fiica lui Pavel Stratan! Edward, indragostit pana peste masura de Cleopatra!

- Edward Sanda este extrem de revoltat, dupa ce pe internet s-a scris ca atat el, cat și logodnica sa, Cleopatra Stratan, au murit intr-un grav accident rutier. Cei doi vor sa ajunga chiar și la tribunal.