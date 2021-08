Cleopatra Stratan s-a infectat cu noul coronavirus. Cum a afectat-o virusul din China pe logodnica lui Edward Sanda / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL| Date INSP: Cați romani s-au infectat cu coronavirus dupa vaccinarea cu PRIMA DOZA OFICIAL| Date INSP: Cați romani s-au infectat cu coronavirus dupa vaccinarea cu PRIMA DOZA Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, de la inceputul campaniei de vaccinare anti-COVID pana la 31 iulie,…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, de la inceputul campaniei de vaccinare anti-COVID pana la 31 iulie, 23.784 de persoane au avut un test pozitiv de infectie cu virusul SARS-CoV-2 dupa administrarea primei doze. Acestea reprezinta 0,47% din totalul persoanelor care au primit…

- Sute de mii de locuitori au fost plasati in carantina in China, luni, in plina recrudescenta epidemiologica, dupa ce varianta Delta a noului coronavirus s-a raspandit in intreaga tara si a ajuns in Wuhan, primul oras afectat de pandemia de COVID-19, informeaza AFP.

- Sunt tineri, frumoși și vara asta e a lor, pentru ca mai au puțin și vor face pasul cel mare: in luna august vor deveni o familie, cu acte. Edward Sanda (24 ani) și Cleopatra Stratan (18 ani) iși traiesc la maxim povestea de iubire. Artistul a dezvaluit, pentru Click!, planurile lor despre nunta și…

- Daniel Evans, locul 28 ATP, cel mai bine clasat tenismen britanic, a fost nevoit sa renunte la participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, informeaza BBC, potrivit Agerpres. Evans, in varsta de 31 de ani, a declarat ca este "extrem de dezamagit"…

- Ungaria intentioneaza sa produca vaccinul chinezesc anti-COVID-19 Sinopharm, precum si un vaccin propriu la fabrica aflata in constructie in acest scop in orasul Debrecen, a declarat luni, in timpul unei vizite in China, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza agentiile Reuters si MTI.…

- Numarul cazurilor raportate de infecție cu COVID-19 in lume la situația de luni dimineața era de 170 353 921. Acestea sint datele Universitații Americane Johns Hopkins. De la inceputul raspindirii virusului in lume, numarul deceselor cauzate de bolile provocate de COVID-19 a ajuns la 3 538 196. {{524386}}Țarile…

- Trei cercetatori de la un laborator de virologie din Wuhan s-au imbolnavit cu simptome suficient de grave incat sa mearga la spital, in noiembrie 2019, a relatat duminica Wall Street Journal, citand un raport al serviciilor de informatii ale SUA, transmit Reuters, dpa si EFE. Raportul, despre…