Stiri pe aceeasi tema

- Nunta mare in showbiz-ul romanesc weekend-ul trecut! Cleopatra Stratan, tanara artista a hit-ului “Ghița” s-a maritat la varsta de 18 ani cu alesul inimii, Edward Sanda. Cei doi au ales sa iși uneasca destinele dupa o relație frumoasa de un an și jumatate. Evenimentul a fost unul restrans, doar cu familiile…

- Saptamana trecuta s-a incheiat cu mare petrecere pentru Simona Halep și Toni Iuruc, asta deoarece aceștia s-au casatorit civil. Imediat dupa eveniment au mers sa-și aștepte invitații la vila din Izvorani, acolo unde s-au distrat cu toții pana in zori. Tenismena a publicat primele fotografii.

- Ieri, Alex Velea a cerut-o in casatorie pe Antonia. Astazi, cantareața face declarații despre momentul emoționant pe care l-a trait. Vorbește pentru prima oara și despre nunta cu barbatul pe care il iubește de opt ani de zile. „Suntem extrem de fericita ca a sosit acest moment, sunt inca șocata, inca…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au anunțat ca s-au mutat impreuna in București. Planuiau sa faca acest pas, dar dupa nunta pe care o planuiesc deja. Tinerii indragostiți iși vor uni destinele vara aceasta. „Amandoi așteptam ziua in care ne vom muta impreuna și iata ca a venit. Ne-am mutat de cateva…