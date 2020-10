Stiri pe aceeasi tema

- A devenit celebra la varsta de doar trei ani datorita piesei Ghița, iar marți, 6 octombrie, Cleopatra Stratan a implinit varsta majoratului. Solista formeaza un cuplu cu artistul Edward Sanda (23 de ani) care a cerut-o in casatorie in noaptea in care a implinit 18 ani. Cererea in casatorie a avut loc…

- Cleopatra Stratan a implinit astazi 18 ani, iar iubitul ei, Edward Sanda, i-a daruit cel mai frumos cadou: inelul de logodna. Cleopatra Stratan a ajuns la varsta majoratului, iar iubitul ei, Edward Sanda, a cerut-o de soție chiar de ziua ei. Artista a acceptat, iar vestea cea mare a dat-o chiar solistul,…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda sunt cei mai indragostiți artiști, astfel ca au ajuns sa iși declare iubirea și in versuri. Poeziile celor doi ”porumbei” i-au facut pe fani sa se gandeasca la o posibila nunta in viitorul apropiat.

- Edward Sanda și Cleopatra Stratan formeaza un cuplu de citeva luni. Cei doi nu și-au ascuns relația și și-au ținut fanii la curent cu tot ceea ce au facut. Recent, au aparut zvonuri cum ca Edward și Cleopatra vor deveni parinți. Interpretul a facut primele declarații și a lamurit misterul. Totul a pornit…

- Cel mai nou și tanar cuplu din showbiz, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost la un pas de o mare tragedie. Cei doi indragostiți au avut parte de șocul vieții lor, in drumul spre casa unei prietene.

- Cei doi au decis sa nu-și mai ascunda relația de ochii publicului care abia așteptau vestea cea mare, iar acum Cleopatra și Edward posteaza o mulțime de fotografii și mesaje in care apar impreuna și in care-și declara reciproc dragostea. Fanii ii adora și le urmaresc fiecare postare, iar zilele…

- Mulți se intreaba cum de au ajuns Edward Sanda și Cleopatra Stratan sa aiba o relație, mai ales in condițiile in care cei doi erau doar niște prieteni foarte buni inainte de a ajunge aici. Ei bine, iata ca artistul a lamurit anumite curiozitați, in direct.

- Cleopatra Stratan si Edward Sanda traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi și-au facut publica relația de curand. Iar de atunci artiștii se intrec in declarații de iubire care te lasa mut de uimire si pe care rar ți-e dat sa le auzi, mai ales de la doi reprezentanți ai noii generații.