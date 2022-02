Stiri pe aceeasi tema

- Olena Zelenska, soția președintelui Volodimir Zelenski, a organizat campanii de nutriție sanatoasa și s-a preocupat de egalitatea de gen, dupa ce a devenit Prima Doamna a Ucrainei. Dupa izbucnirea razboiului, a ramas la Kiev și a trimis mesaje de incurajare a populației. Cuprins: Mesaje de mobilizare…

- O familie cu trei copii a fost atacata in mașina, pe o strada din Kiev, parinții și o fetița fiind uciși pe loc de focurile de arma trase de un grup de sabotori ruși, scrie cotidianul Livyi Bereh , care il citeaza pe Secretarul Consiliului Local al Kievului, Volodimir Bondarenko. Sambata de dimineața,…

- Primul roman mort in razboiul Rusia – Ucraina. A fost inregistrata prima victima de origine romana in conflictul militar pornit de Federatia Rusa in Ucraina. Este vorba de un militar in varsta de 32 de ani, care a pierit, joi, in atacul desfasurat de fortele militare ruse in regiunea Odesa Trupele ruse…

- Soția unuia dintre cei mai mari oameni de radio din Romania traiește clipe ingrozitoare, din cauza razboiului declanșat de ruși in Ucraina. Frumoasa șatena este ingrijorata de faptul ca o parte din familia sa se afla in capitala ucraineana Kiev, acolo unde conflictul militar nu pare sa se incheie prea…

- Denisa Filcea traverseaza o perioada extrem de grea inca de ieri, de cand Rusia a inceput razboiul de cucerire in Ucraina. Soția lui Flick are o parte din familie chiar in țara atacata in aceste momente, astfel ca in orice moment se gandește daca sunt bine, dar și daca vor scapa cu viața din teroarea…

- Guvernele Romaniei si Republicii Moldova se vor intruni maine, pentru prima ședința comuna, la Chișinau. Premierul Nicolae Ciuca va avea convorbiri si cu presedintele Maia Sandu si presedintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat joi purtatorul de cuvant al Executivului de la București, Dan Carbunaru.…

- ”Am sugerat posibile cai pentru un dialog pe mai departe” Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. RADOR: Interviul ministrului de externe român, Bogdan Aurescu, la BBC World News RADOR - România este stat membru NATO din anul 2004 și, dintre toate statele UE și NATO,…

- Președintele Maia Sandu spune ca autoritațile urmaresc cu ingrijorare acțiunile de la granița dintre Rusia și Ucraina. Șeful statului spune ca izbucnirea unui conflict miliar va afecta, inevitabil, Republica Moldova. Totuși, președintele Sandu și-a exprimat speranța ca actorii internaționali…