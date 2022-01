Stiri pe aceeasi tema

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au luat marea comunitate de pre rețelele de socializare prin surprindere, asta imediat dupa ce au facut un anunț legat de momentul in care o sa devina parinți pentru prima data. Este sau nu insarcinata in aceste momente indragita artista!

- Intr-o postare pe Instagram, Amalia Nastase a anunțat ca s-a ingrașat 15 kilograme și deja a luat primele masuri pentru a slabi. Vedeta iși va ține fanii la curent cu tot procesul de transformare corporala prin care trece. In urma cu trei ani de zile, Amalia Nastase impresiona cu silueta ei. La vremea…

- Cleopatra Stratan s-a casatorit la puțin timp dupa varsta majoratului, iar decizia ei a starnit mari controverse. Tanara artista a transmis acum un mesaj pentru toți cei care au criticat-o ca s-a casatorit prea devreme.In acest an, Cleopatra Stratan, in varsta de 19 ani, și Edward Sanda, in varsta de…

- Prezentatoare la TeleLombardia și faimos fan al lui Napoli, Marika Fruscio a fost cuprinsa de nostalgie. „Sunt ceva ani de cand a aparut primul meu calendar. O adevarata poveste, cu fotografii semnate de marele maestru Bruno Oliveiro. Acum le privesc cu placere, admirație și recunoștința”, a scris…

- Proaspat casatoriti, din august 2021, artistii Cleopatra Stratan (19 ani) si Edward Sanda (24 de ani) au oferit in spatiul public declaratii controversate legate de refuzul lor de a urma cursurile unei facultati. "Nu sunt nici eu si nici Cleo la o facultate si nu mi-e rusine. Daca am face asta nu ne-am…

- Cleopatra Statan, in varsta de 19 ani, nu a vrut sa mearga la facultate și a explicat și motivul pentru care a facut aceasta alegere. Tanara artista canta de la o varsta frageda, iar toata viața ei de pana acum a insemnat doar muzica. In aceasta vara, Cleopatra Stratan s-a casatorit cu Edward Sanda,…

- Cezar Ouatu se bucura de clipe minunate traite alaturi de partenera lui, Raluca. Acesta are o relație de doi ani și este pregatit sa duca totul la un alt nivel. Artistul a marturisit ca a gasit liniștea in brațele iubitei sale, care ii ofera tot ce are nevoie. Cezar Ouatu, dezvaluiri despre iubita lui…

- Andreea Raducan e una dintre cele mai iubite gimnaste ale Romaniei. Dincolo de cariera ei sportiva, aceasta și-a intemeiat o familie, e casatorita cu Daniel Tandreu din 2016 și impreuna au doi copii. Despre viața ei personala a facut dezvaluiri acum, despre mariajul alaturi de soț.De curand, Andreea…