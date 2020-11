Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, Cleopatra Stratan și-a serbat majoratul alaturi de familie și de cei mai apropiați prieteni. De langa ea nu a lipsit, nici macar o secunda, iubitul ei, Edward Sanda, care a cerut-o de soție in urma cu cateva zile. Acum, Pavel Stratan rupe tacerea despre logodna Cleopatrei cu Edward Sanda.…

- Dana Rogoz, in varsta de 35 de ani și mama a doi copii, și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a postat imagini cu ea nemachiata. Actrița a recunoscut ca are momente in care se simte mandra de tenul ei natural.„In aceste fotografii ma vedeti purtand un machiaj profesionist. Ei bine,…

- In urma cu cateva zile, pe rețelele de socializare a aparut o fotografie cu Cleopatra Stratan (17 ani) și Edward Sanda (25 ani) care i-a pus pe ganduri pe fani. Edward Sanda a postat pe paginile sale sociale o poza cu Cleopatra in care el ține mana pe abdomenul artistei ca și cum ar incerca sa sugereze…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda sint indragostiți pina peste cap. Artiștii continua sa-și declare dragostea in fiecare zi. Cleopatra recent a publicat pe pagina sa de Instagram o noua postare in care apare alaturi de iubitul ei Edward, cu o dedicație care nu lasa deloc indoeli, il iubește și ii aparține…

- Chiar daca e iubita lui Edward Sanda, Cleopatra Stratan nu scapa de grija tatalui sau. Barbatul nu vrea momentan sa o lase pe fiica lui nesupravegheata și ii poarta de grija la orice pas!