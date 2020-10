Stiri pe aceeasi tema

- Lora este o adevarata norocoasa! In numele iubirii nemarginite pe care i-o poarta, Ionuț Ghenu a cerut-o de soție nu o data, ci de doua ori. Astfel, cantareața se poate lauda acum cu doua inele de logodna și o verigheta, pe care le poarta cu mandrie pe deget.

- Bat clopotele de nunta in lumea vedetelor! Fosta concurenta de la „Asia Express – Drumul Comorilor”, colega și prietena Alinei Ceușan, a fost ceruta de soție de catre misteriosul Alex Militaru.

- Cleopatra Stratan radiaza de fericire. L-a intalnit intr-un final pe Ghița, in persoana cantarețului Edward Sanda, cu care are o frumoasa relație de iubire de mai bine de șase luni de zile, deși se cunosc de mai mulți ani. Ea are 17 ani, iar el are 22 și ipartașesc dragostea pentru muzica. Mai mult,…

- Adolescenta de doar 17 ani, care s-a facut remarcata inca de la 3 ani cu refrenul “Ghița, te aștept diseara la portița”, a marturisit recent, intr-un interviu in Moldova, penru emisiunea “Un show de doi galbeni” ca și-a gasit alesul, respectiv pe Edward Sanda, mai mare cu cinci ani ca ea. Cei doi s-au…

- Edward Sanda este primul iubit al Cleopatrei Stratan. Nu este de mirare ca interpreta hit-ului „Ghița” este indragostita pana peste cap. Cu toate ca nici macar nu a facut majoratul, cantareața spune ca iubirea nu ține cont de varsta. Cleopatra viseaza deja la o nunta ca in povești și o familie, alaturi…

- Targovisteanca Sorana Cirstea (30 de ani), una dintre cele mai populare jucatoare de tenis din circuitul WTA, s-a logodit de cateva luni cu Ion Alexandru Tiriac (43 de ani), fiul fostului sportiv si actual om de afaceri.Sportiva romanca, numarul 75 in lume, are o relatie oficiala cu juniorul lui Ion…