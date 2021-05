Cleopatra Stratan a rupt internetul cu videoclipul piesei „Orele”. VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Cleopatra Stratan și Pasha Parfeni au lansat piesa surpriza a primaverii „Orele”, pe versurile lui Grigore Vieru. Melodia originala a fost interpretata in anii 90 de Sofia Rotaru, scrie SHOK.md.

- Imagine Dragons, trupa caștigatoare a premiilor GRAMMY®️, a lansat videoclipul piesei „Cutthroat” cu Olivia Munn. Asculta piesele: https://umusic.lnk.to/ImagineDragonsPR Regizat de Matt Eastin și avandu-l la bord si pe actorul Adrian Martinez, videoclipul o surprinde pe Munn la DMV. Aflandu-se intr-o…

- Cantaretul canadian The Weeknd a lansat vineri o versiune a piesei „Save Your Tears” cu Ariana Grande si un videoclip animat, potrivit news.ro. Noua varianta a single-ului inclus pe albumul „After Hours”, aparut in martie 2020, a fost anuntata saptamana aceasta. Citește și: BREAKING…

- Zvonurile despre un nou single Body & Soul se confirma! Dupa 20 de ani de la lansarea super hitului “Super femei”, baieții, fani cu legitimație ai frumuseților patriei, blonde, brune, sau roșcate, revin cu un nou single: “Fetele din Romania”! Inconjurați, ca de obicei, de fete frumoase, Body & Soul…

- Videoclipul piesei „Amnesia” care reprezinta Romania anul acesta la Eurovision Song Contest a acumulat peste 2,2 milioane de afisari pe YouTube, potrivit unui comunicat remis News.ro. Proiectul Romaniei la Eurovision, cum il numeste TVR, a depasit 2,2 milioane de vizualizari pe canalele oficiale…

- "Dragoste incercata" este o poveste de dragoste pusa pe note muzicale, insotita de un videoclip in regia lui Kobzzon.Constantenii Andreea Banica si Dorian Popa canta impreuna pentru prima data. Cei doi artisti au lasant "Dragoste incercata", o piesa despre iubire, despartire, orgoliu si mai ales impacare.Piesa…

- Piesa Flashbacks face parte de pe albumul Heartbreaker al Innei, pe care o puteti asculta in sectiunea Video a materialului. Constanteanca Inna a lansat videoclipul noului single Flashbacks, o piesa ce a depasit deja 100.000 de stream uri pe Spotify.Clipul este filmat in Dubai, si o prezinta pe artista…