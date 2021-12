Stiri pe aceeasi tema

- Cleopatra Stratan s-a casatorit la puțin timp dupa varsta majoratului, iar decizia ei a starnit mari controverse. Tanara artista a transmis acum un mesaj pentru toți cei care au criticat-o ca s-a casatorit prea devreme.In acest an, Cleopatra Stratan, in varsta de 19 ani, și Edward Sanda, in varsta de…

- Edward Sanda și Cleopatra Stratan formeaza cel mai tanar cuplu din showbiz-ul romanesc, astfel ca foarte mulți au fost luați prin surprindere in momentul in care au decis sa se mute impreuna, insa mai ales atunci cand au luat hotararea de a ajunge in fața altarului. Ei bine, cei doi nu au ascultat gurile…

- Edward Sanda și Cleopatra Stratan formeaza unul dintre cel mai tanar cuplu din showbiz-ul romanesc, insa cu toate astea, iubirea pe care și-o poarta este la cote maxime! Cei doi soți nu au mai stat pe ganduri, astfel ca anul acesta s-au mutat impreuna, chiar inainte de nunta, iar acum obișnuiesc sa…

- Cleopatra Statan, in varsta de 19 ani, nu a vrut sa mearga la facultate și a explicat și motivul pentru care a facut aceasta alegere. Tanara artista canta de la o varsta frageda, iar toata viața ei de pana acum a insemnat doar muzica. In aceasta vara, Cleopatra Stratan s-a casatorit cu Edward Sanda,…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, astfel ca tot mai mulți artiști iși fac deja numeroase planuri, asta deoarece multe spectacole și concerte au fost anulate. Edward Sanda și Cleopatra Stratan au marturisit in urma cu scurt timp unde iși vor petrece aceste zile importante ale anului, insa…

- Cleopatra Stratan, fiica lui Pavel Stratan are 19 ani și in aceasta vara s-a casatorit cu artistul Edward Sanda. Recent, Pavel Stratan ”a dat” din casa și a vorbit despre relația pe care o are cu ginerele lui.„Cateodata, parinții fac greșeala asta. Parinții intotdeauna vor binele copilului. Eu pe Cleopatra…

- In varsta de 41 de ani, Mihai Traistariu se confrunta cu probleme de o buna perioada de timp. In pandemie nu și-a mai putut plati ratele și facturile, așa ca a fost nevoit sa vanda unul dintre apartamentele pe care le deține, iar acum nu mai e primit la hoteluri. Artistul, care participa la diferite…

- Este petrecere mare in familia Cleopatrei Stratan și asta pentru ca ea implinește astazi frumoasa varsta de 19 ani. Cu aceasta ocazie, deși, cel mai probabil, a fost și primul care i-a facut o urare fața in fața, Edward Sanda nu s-a putut abține și i-a transmis și un mesaj public tinerei sale soții.