Clementinele, în topul recomandărilor specialiștilor pentru acest sezon Deși sunt cunoscute pentru conținutul bogat de vitamina C, clementinele ofera și alți nutrienți care ne asigura o stare optima de sanatate. Acestea sunt in topul recomandarilor specialiștilor pentru acest sezon. Așa ca daca vrei sa descoperi combinația intre textura fina a mandarinei și aroma portocalei, nu ezita sa strecori clementinele in dieta zilnica. Despre clementine se spune ca au fost descoperit accidental de parintele Clement Rodier in gradina unui orfelinat din Algeria, in 1902. Se pare insa ca in China se cultivau cu mult timp inaintea acestei descoperiri. In SUA, clementinele au fost… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

