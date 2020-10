Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a facut public sambata la amiaza raportul pentru ultimele 24 de ore privind raspandirea coronavirusului. La nivel național se observa o ușoara scadere a numarului de cazuri, de la 1.629 ieri la 1.552 astazi.

- Ianis Hagi la ultimul meci al Naționalei, a fost lasat pe banca de rezerve de selecționerul Mirel Radoi. Acest lucru a fost semnalt și de presa scoțiana, lucru care cam da peste cap calculele de la echipa de club. Ultimatum pentru Ianis Hagi Ianis Hagi, vedeta lui Rangers, a fost lasata pe margine,…

- Ministerul de Interne din Belarus a anuntat sambata retinerea a zeci de persoane cu o zi inainte in timpul demonstratiei impotriva a ceea ce ele afirma ca au fost alegeri furate, informeaza dpa potrivit Agerpres. Aproximativ 40 de manifestanti au fost retinuti vineri, dar doar jumatate dintre acestia…

- Ultimul lucru de care are nevoie Romania acum este o noua motiune de cenzura a PSD, a declarat vineri premierul Ludovic Orban. "Asta mi se pare un semn de neseriozitate si de iresponsabilitate. S-a vazut foarte clar ca nu au reusit, cele doua PSD-uri nu au reusit sa adune cvorumul necesar…

- Antonia Pup, fosta presedinta a Consiliului National al Elevilor, este acum studenta la Istorie, in Timisoara. Tanara a luat Bacalaureatul cu media 10, dar a refuzat premiul oferit de Guvern pentru absolventii care au obtinut aceasta performanta. Antonia acuza presiunile care se fac asupra parintilor…

- Mari evazionisti implicati in afaceri care au produs statului roman pagube de sute de milioane de euro sunt cautati de Politia Romana si figureaza pe site-ul institutiei la rubrica „Most wanted”, a celor mai valorosi fugari, dar nu si in sectiunile specializate ale portalelor Interpol si Europol.

- ”Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a inceput procesul de fundamentare a optiunilor strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere a Romaniei pentru urmatorii 10 ani. Demersul se va finaliza cu cel mai actualizat document care va include optiunile factorilor interesati din sector in ceea ce…

- Grupul de lucru sectorial in domeniul educației s-a intrunit astazi intr-o noua ședința. Principalele subiecte abordate de Chișinau ținind de organizarea procesului educațional in școlile cu predare in limba de stat din regiunea transnistreana in condiții pandemice. {{457572}}In debutul ședinței partea…