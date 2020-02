Stiri pe aceeasi tema

- Un medic ginecolog din Targoviște, de 80 de ani, a fost arestat la domiciliu pentru 30 de zile dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce lua mita. Doi soți care urmau sa aiba un copil l-au denunțat ca le-a cerut bani pentru o operație de cezariana.

- In data de 12.02.2020, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovița a dispus masura reținerii unui inculpat, medic primar in cadrul Spitalului Județean de Urgența Dambovița, sub aspectul savarșirii infracțiunii de luare de mita, iar in cursul zilei de astazi a fost prezentat…

- Un barbat de 57 de ani, din Capitala, care dadea bani cu camata și apoi șantaja persoanele carora le-a imprumutat diverse sume a fost prins in flagrant de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB). “Din datele si probele administrate in cauza de politisti ai…

- O copila de 11 ani din Tiraspol a ajuns in moarte clinica dupa ce parintii i-au administrat o injectie cu antibiotic, fara a consulta un medic. Potrivit informatiilor, fata s-a simtit rau, iar parintii nu s-au adresat la medic, intrucat era zi de odihna - 3 ianuarie.

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate impreuna cu procurorii DIICOT din Arad au efectuat doua percheziții pe raza județelor Bihor și Arad. Un barbat a fost arestat pentru trafic de droguri de mare risc. „La data de 9 ianuarie 2020, a fost depistat in flagrant delict un barbat,…

- Un spargator prins in flagrant in timp ce fugea cu bunurile furate dintr-un cabinet medical, a fost prins cu focuri de arma de politistii din Bihor, hotul oprindu-se abia in momentul in care unul dintre agenti l-a impuscat in picior.

Consiliul Județean Cluj a achiziționat doua noi echipamente medicale ultraperformante pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, unitate medicala aflata in subordinea forului județean.

- Un barbat de 39 de ani a fost retinut de politisti si procurori DIICOT dupa ce a fost prins in flagrant cand incerca sa vanda aproximativ cinci kilograme de cannabis, in masina sa fiind gasit si un pistol letal, detinut ilegal. In cadrul anchetei in acest caz, anterior a mai fost confiscata o cantitate…