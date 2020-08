Clean Tech a ajuns în atenția Comitetului pentru Situații de Urgență Ialomița Prefectul Tonița Manea a cerut Comitetului pentru Situații de Urgența Ialomița sa ia masuri pentru identificarea firmei care genereaza poluarea olfactiva la nivelul Sloboziei. Solicitatea vine ca urmare a unei sesizari adresata instituției de catre Episcopia Sloboziei și Calarașilor la data de 15 iulie 2020. Conform sesizarii, instituția a fost instiințata ca «in zona de Sud și de Vest a municipiului Slobozia periodic apar in atmosfera emisii de substanțe necunoscute sesizate prin mirosuri neplacute (...) care ar putea pune in pericol sanatatea populației». O comisie intrunita la nivelul Prefecturii… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

