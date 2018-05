Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Ganea a fost prezentat, luni, intr-o conferinta de presa, la noua sa echipa, Athletic Bilbao. "A fost visul meu de cand eram copil sa joc la Athletic", a declarat internationalul roman."Este o schimbare buna, care ma va ajuta sa cresc ca fotbalist. Vreau sa arat ca Athletic a facut…

- "Este o schimbare buna, care ma va ajuta sa cresc ca fotbalist. Vreau sa arat ca Athletic a facut un transfer bun", a mai spus Ganea, care va avea la Bilbao o clauza de reziliere a contractului de 40 de milioane de euro. Presedintele clubului din Bilbao, Josu Urrutia, a afirmat ca transferul…

- Becali pregatește mutarea care sa oficializeze "dictatura": Ionuț Luțu va fi numit la inceput secund, pentru ca apoi sa devina antrenorul principal al FCSB! Becali nu deleaga puterea nici dupa al treilea campionat la rand terminat pe locul al doilea. ...

- Internationalul roman Cristian Ganea va disputa astazi, contra echipei Poli Iasi, ultimul meci cu FC Viitorul in fata propriului public. Jucatorul a semnat cu celebra echipa spaniola Athletic Bilbao, in al carei lot se va regasi din sezonul viitor. "Timp de trei ani, am muncit cu acest club, cu acesti…

- Cristi Ganea (25 de ani) va juca vineri pentru Viitorul ultimul meci in fața propriilor suporteri contra lui Poli Iași. Fundașul stanga, care poate juca și ca mijlocaș, a semnat la inceputul acestui an un contract valabil pe 3 ani cu ibericii de la Athletic Bilbao, iar in vara va lua drumul Spaniei.…

- Dupa ce a fost eliminata suprinzator din sferturile UEFA Champions League, Barcelona se pregatește pentru viitorul sezon. Ziarul catalan Sport anunța ca șefii echipei au inceput trativele pentru fundașul francez al Sevillei, Clement Lenglet. Jucatorul de 23 de ani are un sezon excelent și impresioneaza…

- Constantin Budescu pleaca de la FCSB: ”Avem cateva oferte concrete!”. Mijlocașul de la FCSB Constantin Budescu este dorit de mai multe cluburi, lucru confirmat de catre agentul fotbalistului, Florin Lovin. “Sunt multe discutii acum cu cateva cluburi. E posibil sa avem cateva oferte concrete in curand.…