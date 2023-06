Stiri pe aceeasi tema

- Florin Parvu, antrenorul Petrolului, a explicat cum gestioneaza situațiile cu jucatorii talentați, dar capricioși, precum Budescu, și care-i obiectivul "lupilor" pentru sezonul viitor. Florin Parvu a salvat Petrolul de la retrogradare, indeplinind obiectivul fixat de conducere, mai mult, a incheiat…

- Manchester United a reușit o victorie categorica impotriva rivalilor de la Chelsea, scor 4-1, intr-o partida restanta din etapa a 32-a din Premier League și este sigura de participarea in Champions League sezonul viitor.

- CSU Craiova a smuls doar un egal la finalul partidei cu Farul Constanța, 1-1, iar șansa de a termina pe locul 3 se complica pentru gruparea din Banie. La finalul partidei, Eugen Neagoe și-a exprimat frustrarea legata de ultimele partide din play-off și a anunțat obiectivul echipei sale pentru urmatorul…

- FC Hermannstadt s-a impus astazi pe terenul Petrolului, scor 1-0, și a obținut salvarea matematica de la retrogradare. Marius Maldarașanu iși propune mai mult pentru stagiunea urmatoare. In ciuda celor 9 puncte pierdute la Comisii, FC Hermannstadt n-a avut nicio emoție in privința retrogradarii in acest…

- AC Milan și Toulouse au același proprietar, grupul american Redbird, și UEFA nu le permite sa evolueze in aceeași competiție sau in cupe „invecinate”. Toulouse a caștigat Cupa Franței, iar AC Milan poate juca in Champions sau Europa League. Toulouse a caștigat sambata la scor (5-1 cu Nantes) Cupa Franței,…

- Conducatorii lui Hermannstadt vor purta cat de curand negocieri cu antrenorul Marius Maldarașanu, pentru prelungirea cu 2 ani a contractului scadent in vara. Obiectivul stagiunii 2023/2024: prezența in play-off. Neinvinsa in play-out-ul Ligii 1, cu 3 victorii in ultimele 3 meciuri, FC Hermannstadt pregatește…

- Atacantul Robert Lewandowski a vorbit marti, in cadrul unei conferinte de presa organizata inainte de prezentarea celei de-a 18-a carti de Solidarity Stories of Sport, despre dorinta sa de a juca la FC Barcelona cu Lionel Messi in sezonul viitor.Atacantul polonez crede ca locul jucatorului de la…

- Clubul FC Barcelona a anuntat Federatia spaniola de fotbal (RFEF) ca prima sa echipa nu va juca meciurile sale de acasa din sezonul viitor pe Camp Nou, ci pe Stadionul Olimpic Montjuic, informeaza EFE si L'Equipe.In stagiunea 2023-2024, FC Barcelona va trece de la cele 99.354 de locuri de pe Camp…