„Guvernul USR plus CITU a tradat Romania. Trebuie sa plece acum! Respingerea rusinoasa, pentru a treia oara, a PNRR compromite Romania in Uniunea Europeana. Guvernul USR PLUS Citu probeaza cu repetitie incompetenta, iresponsabilitate, o crasa lipsa de expertiza si, inainte de orice, dovedeste inexistenta unei viziuni autentic romanesti in context european. In calitate de copresedinte al AUR, singurul partid de Opozitie care s-a pozitionat ferm pentru o dezbatere autentica in societate si pentru ca PNRR sa fie supus votului Parlamentului, solicit demisia urgenta a Guvernului, ca unic responsabil…