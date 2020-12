Stiri pe aceeasi tema

- Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a fost deja contactata atât de PSD, cât și de PNL, dupa alegerile parlamentare de duminica - a declarat la RFI co-președintele AUR Claudiu Târziu. Acesta declara pe de alta parte ca formațiunea sa, care a reușit sa intre în Parlament…

- Dar cine este acest partid si cine sunt liderii lui? Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a fost infiintata, in septembrie 2019, de George Simion, cunoscut ca fondator al platformei Actiunea 2012 care militeaza pentru unirea cu Republica Moldova. Co-presedinte al partidului este Claudiu Tarziu, aflat…

- sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu Programul politic al Alianței pentru Unirea Romanilor, cel mai nou partid intrat in Parlament in urma alegerilor din 6 decembrie, a fost validat in noiembrie 2019 la Tribunalul București și modificat la Congresul partidului din 24 ianuarie 2020 , de la…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a fost surpriza alegerilor parlamentare din 2020, reusind sa treaca pragul electoral de 5%, ajungand astfel in Parlament, desi la alegerile locale a obtinut sub 1%. Formatiunea este condusa de George Simion, fost candidat independent la europarlamentarele din 2019,…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| George Simion, la Alba Iulia: Nu vom lasa nicio instituție și niciun guvern sa ne fure sarbatorile naționale, pe cele creștine, sa ne interzica afacerile și sa ne inchida piețele Alba Iulia s-a imbracat iarași in tricolor. De Ziua Naționala a Romaniei, Alianța pentru…

- Alianța pentru Unirea Românilor, partidul condus de unionistul George Simion, a reușit sa valideze candidaturile pentru circumscripția 43 diaspora. AUR este singurul partid extraparlamentar ce a reușit sa faca acest lucru. Pe lista AUR se afla și nume importante ale românilor…