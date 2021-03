Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului parlamentar AUR, senatorul Claudiu Tarziu, a declarat luni ca niciun document programatic al formatiunii pe care o reprezinta nu arata ca AUR este un partid neo-fascist si antisemit, asa cum este acuzat „de la cel mai inalt nivel”, mentionand ca este extrem de grav sa fie vehiculate…

- Liderul grupului parlamentar senatorial AUR, Claudiu Tarziu, a anuntat luni, in plen, excluderea din partid a senatoarei Diana Sosoaca. El a susținut si revocarea acesteia din functia de presedinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor. Șoșoaca pierde și poziția de membru al Comisiei juridice.„Partidul…

- Liderul grupului parlamentar senatorial AUR, Claudiu Tarziu, a anuntat luni, in plen, excluderea din partid a senatoarei Diana Sosoaca si revocarea acesteia din functiile detinute in parlament, scrie agerpres . „Partidul AUR a exclus-o din randurile sale pe doamna Diana Sosoaca, dupa cum stiti. Prin…

- Liderul grupului parlamentar senatorial AUR, Claudiu Tarziu, a anuntat luni, in plen, excluderea din partid a senatoarei Diana Sosoaca si revocarea acesteia din functia de presedinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor si din cea de membru al Comisiei juridice. „Partidul AUR a exclus-o din randurile…

- Liderul grupului parlamentar senatorial AUR, Claudiu Târziu, a anuntat luni, în plen, excluderea din partid a senatoarei Diana Sosoaca si revocarea acesteia din functia de presedinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor si din cea de membru al Comisiei juridice."Partidul…

- Liderul grupului AUR din Senat, Claudiu Tarziu, a declarat miercuri, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, despre excluderea Dianei Șoșoaca din partid, ca evenimentul care „a umplut paharul” a fost un scandal iscat in plen de senatoare, urmat de o discuție contradictorie in biroul sau. Citește și: Episod…

- Directia Nationala Anticoruptie a anuntat vineri, 15 ianuarie, impunerea unui sechestru asigurator pe bunuri imobile apartinandu-i lui Tariceanu, in valoare de 3.204.640 lei in dosarul in care este acuzat ca a luat mita 800.000 de dolari intr-un contract privind licentele Microsoft. Fostul prim-ministru…