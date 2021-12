Stiri pe aceeasi tema

- Copreședintele AUR le-a cerut protestatarilor aflați pe treptele Parlamentului sa faca un pas in spate, dupa ce aceștia au incercat sa forțeze intratea in cladire. El susține insa ca protestatarii au fost lasați sa intre in curtea instituției, pentru ca autoritațile sa poata acuza ulterior AUR de incidente.…

- Claudiu Tarziu, copresedinte al AUR, a cerut protestatarilor sa plece din curtea Parlamentului si sa mearga dupa porti, dupa ce manifestantii au fortat intrarea in cladire. Liderul AUR a zis ca este „o diversiune” pentru a da vina pe partidul sau.

- Co-președintele AUR, Claudiu Tarziu, a ieșit la protestatarii din fața Senatului și susține ca aceștia au fost lasați sa intre in curte, tocmai pentru ca ulterior jandarmii sa reprime violent protestul. ”Este o diversiune a autoritaților. Au fost lasați sa intre in curtea Senatului, ca apoi…

- Președintele Klaus Iohannis a oferit, miercuri seara, o recepție de 1 Decembrie la care sunt invitate sute de persoane. La ceremonie nu au fost insa chemați liderii partidelor de Opoziție, Dacian Cioloș (USR). George Simion și Claudiu Tarziu (AUR). Premierul Nicolae Ciuca și noii șefi ai Parlamentului,…

- Scena cumplita la Liceul din Fierbinti Targ, Ialomita. Un politist a fost gasit spanzurat in curtea unitatii de invatamant, iar gestul pe care l-a facut i-a socat pe toti cei care l-au cunoscut.

- Senatul a adus marți un omagiu celor 65 de persoane care și-au pierdut viața in urma incendiului de la clubul bucureștean Colectiv din 30 octombrie 2015. „Parlamentari, personal tehnic sau vizitatori vor putea vedea portretele celor rapuși de un sistem ingenuncheat de corupție”, a transmis Anca Dragu,…

- Conflictul dintre Guvern și Parlament pe tema moțiunii de cenzura a fost judecat de Curtea Constituționala a Romaniei (CCR), marți, la trei zile dupa Congresul PNL, in care a fost ales președinte premierul in funcție, Florin Cițu. Judecatorii CCR au decis ca exista conflict juridic intre Guvern…

- „Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege. Legea este un act normativ care emana de la organul legislativ al statului, adica de la Parlament. In nicio interpretare juridica, hotararea Guvernului nu tine loc de lege. Este limpede ca lumina zilei: Citu a adoptat…