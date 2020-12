Claudiu Târziu, co-președintele AUR: Ne-au contactat și PSD și PNL Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a fost deja contactata atât de PSD, cât și de PNL, dupa alegerile parlamentare de duminica - a declarat la RFI co-președintele AUR Claudiu Târziu. Acesta declara pe de alta parte ca formațiunea sa, care a reușit sa intre în Parlament cu un scor surprinzator pentru mulți, nu este fascista, așa cum a fost acuzata de unii analiști.



Viitorul senator de București mai afirma și ca AUR nu este un partid anti-masca, în ciuda faptului ca a organizat un protest de strada împotriva maștii obligatorii.



AUR a reușit…

Sursa articol: hotnews.ro

