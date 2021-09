Stiri pe aceeasi tema

- Copreședintele AUR, Claudiu Tarziu, acuza faptul ca pe pagina de Facebook a Primariei Sectorului 1 stema instituției ar fi fost schimbata cu o „caricatura”. „Pe Facebook, Clotilde Armand a schimbat stema Primariei Sectorului 1 cu o caricatura. Ea deja apare pe documente, pe calculatoarele…

- Rezultatele admiterii la liceu 2021 a absolventilor de clasa a VIII-a au fost publicate. In topul liceelor cu cele mai mari medii de admitere, pe primul loc se regaseste Colegiul National Sf. Sava, unde la profilul real, Matematica-Informatica, bilingv, ultima medie a fost 9,84. Spre deosebire de anul…

- Topul celor mai bune 10 licee din țara, dupa media de intrare la repartizarea computerizata la liceu, este deschis de Colegiul National „Sfantul Sava” din București, cu ultima medie de admitere 9,84 pentru cei 26 de elevi de la clasa de matematica-informatica (Bilingv: limba engleza), potrivit datelor…

- Se implinesc astazi 41 ani de la trecerea in nefiinta a poetului si dramaturgului Grigore Salceanu. Nascut la Galati, pe 23 aprilie 1901, soseste si se stabileste la Constanta in 1927, dupa ce absolvise Literele la Universitatea din Bucuresti si isi facuse studiile aprofundate la Sorbona. Este primul…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean „Mircea cel Batran” Dambovita recruteaza candidati pentru participarea la concursul de admitere la Academia de Politie „Alexandru loan Cuza” Bucuresti, sesiunea 2021, pentru urmatoarele locuri: 7 locuri alocate Jandarmeriei Romane la Facultatea de Politie, pentru invatamantul…

- Doi profesori de liceu și unul de gimnaziu au vorbit pentru Libertatea despre subiectele pe care le-au primit astazi elevii care au dat Bacalaureatul la istorie. Toți trei spun ca cerințele au fost de dificultate medie.„Subiectele au fost de dificultate medie, poate cu unele accente de dificultate mai…

- Comandorul r dr. Marian Mosneagu, autor si editor a zeci de lucrari, albume, ghiduri, dictionare, enciclopedii, monografii si culegeri de documente, implineste azi 60 de ani Comandorul r dr. Marian Mosneagu s a nascut la 29 iunie 1961, in comuna suceveana Boroaia, "in pridvorul Bucovinei", insa in 1976…