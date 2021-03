Stiri pe aceeasi tema

- Co-presedintele AUR, Claudiu Tarziu, a vorbit in exclusivitate in cadrul emisiunii "Esential" moderata de Ana Maria Roman la Antena 3, despre noile masuri restrictive impuse de guvern in contextul unui nou val de COVID-19. Claudiu Tarziu este de parere ca nu exita temeiuri pentru prelungirea starii…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi , 10 martie 2021, Hotararea numarul 16, prin care se propune prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. Citește și: Marcel Ciolacu profețește: momentul in care va pica Guvernul Cițu De asemenea, prin…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi Hotararea numarul 16, prin care se propune prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. CNSU propune modificarea intervalului orar in care este restricționata deplasarea in afara locuinței.

- La un an de la instaurarea starii de urgenta, care a durat doua luni, Guvernul Citu pregateste prelungirea starii de alerta, care este in vigoare din mai 2020. Potrivit unor surse guvernamentale, noua hotarare de guvern va aduce mici modificari fata de situatia din ultimele 30 de zile. Toate…

- Se prelungeste starea de alerta pe teritoriul Romaniei pentru inca 30 de zile.Guvernul a aprobat in sedinta de astazi, prelungirea cu 30 de zile a starii de alerta pe teritoriul Romaniei, incepand cu data de 13 ianuarie 2021.Hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat luni hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si a masurilor pentru prevenirea raspandirii infectarii cu virusul SARS-CoV-2 aplicate pana in prezent. Hotararea va fi supusa aprobarii Guvernului in sedinta de marti.…

- Foarte probabil starea de alerta va fi prelungita, intrucat medicii și autoritațile se așteapta ca dupa sarbatori sa existe din nou o creștere a numarului de imbolnaviri in Romania, a declarat Raed Arafat. „Clar ca dupa sarbatori este posibil sa avem din nou creștere, depinde aceasta creștere cat este…

- „Organizarea si desfasurarea activitatilor operatorilor de transport de cablu care deservesc partiile de schi se realizeaza prin ordin comun al ministrilor. Daca cabina are capacitate de 20 de persoane, probabil va fi stabilit ca 10 persoane pot fi transportate cu cabina. Telescaunele, teleschiurile…