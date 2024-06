Claudiu Târziu (AUR): 9 iunie, ziua în care trebuie să alegem dacă ne schimbăm destinul național sau nu Redam integral mesajul senatorului AUR Claudiu Tarziu:“ Dragi prieteni,Mai este puțin timp pana pe 9 iunie, ziua cea mare.Ziua in care trebuie sa alegem daca ne schimbam destinul național sau nu.Ziua in care vom decide daca oprim deconstrucția Romaniei și incepem reconstrucția ei.Ziua in care vom vom alege intre:- libertate și sclavie,- suveranitate și vasalitate,- prosperitate și saracie,- pace și razboi,- viața și moarte,- normalitate și demența ideologica.Ziua in care vom fi NOI contra LOR.Noi, romanii, care ne-am saturat de umilința și de jaful la care am fost supuși 34 de ani, de corupția… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- ”In aceste zile, toți romanii au avut ocazia sa vada cum ”Statul Paralel”, aceasta construcție monstruoasa pusa la cale de Petrov (Basescu) impreuna cu locotenenții sai Coldea, Kovesi și o droaie de alți infractori cocoțați in funcții publice de mare putere și responsabilitate, iși traiește ultimele…

- Televiziunile și radioul, cu excepția TVR și a Radio Romania Actualitați (care sunt obligate prin lege sa ne prezinte poporului și pe noi, opozanții, cu ideile pe care incercam sa le punem in dezbatere) ne evita sistematic, ba chiar ne interzic de facto. E cazul A3, RTV, um0024 (alias digi tv). In fața…

- Totuși, fostul președinte spune cu nu ar mai vota-o pentru inca un mandat in funtea Comisiei Europene pe Ursula vor der Leyen , apreciind ca aceasta a avut o activitate slaba, in special in perioada pandemiei de coronavirus, relateaza HotNews.ro.„Rusia nu trebuie sa ajunga la gurile Dunarii”„Ucraina…

- Totuși, fostul președinte spune cu nu ar mai vota-o pentru inca un mandat in funtea Comisiei Europene pe Ursula vor der Leyen , apreciind ca aceasta a avut o activitate slaba, in special in perioada pandemiei de coronavirus, relateaza HotNews.ro.„Rusia nu trebuie sa ajunga la gurile Dunarii”„Ucraina…

- Aseara la Moscova a fost deschiderea de gala a festivalului ”BRICS FILM FESTIVAL 2024”, sub patronajul marelui actor și regizor rus Nikita Mihalkov. Festivalul de la Moscova este al doilea ca vechime și prestigiu din lume, dupa cel de la Veneția, dar acum doi ani i s-a retras acreditarea sub motivația…

- Festivalul de la Moscova este al doilea ca vechime și prestigiu din lume, dupa cel de la Veneția, dar acum doi ani i s-a retras acreditarea sub motivația sancțiunilor dictate din cauza razboiului ucrainean.In concurs participa 320 de filme din intreaga lume, dar noi avem bucuria ca filmul ”21 de rubini”,…

- Autocandidatura lui Iohannis pentru șefia NATO, anunțata ieri de la tribuna Președinției, este o rușine naționala. Pe forma și pe fond. Pe forma – intrucat niciodata in istoria NATO nu s-a mai intamplat un episod similar. In general, a zgaria pe la diverse uși pentru a obține o funcție este o situație…

- Europenii decid cine vine in Europa si in ce conditii, nu retelele de contrabandisti si traficantii, a declarat joi, la Bucuresti, Ursula von der Leyen, in discursul sustinut cu prilejul votului pentru desemnarea ei drept candidata a Partidului Popular European la presedintia Comisiei Europene. "Impreuna…