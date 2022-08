Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Iasi a mai facut o afacere cu Gigi Becali, patronul FCSB. Clubul iesean a renuntat recent la cele 15 procente la care avea dreptul dintr-un transfer al portarului bucurestenilor, Stefan Tirnovanu, in schimbul a 150 000 de euro plus TVA, adica circa 180.000 de euro. Reamintim, in septembrie…

- Dorinel Munteanu (54 de ani) nu a fost deloc mulțumit de prestația „elevilor” sai in primul meci al noului sezon de Liga 2. Oțelul a remizat pe teren propriu, la Galați, 0-0 cu Poli Iași. „Nu sunt mulțumit nici de joc, nici de rezultat. Am pregatit altfel jocul. Chiar daca suntem o echipa nou-promovata,…

- "Trebuie sa incepem in forta, iar in iarna sa terminam la maximum un punct-doua de calificarea matematica in play-off", spune antrenorul Claudiu Niculescu Politehnica Iasi a organizat ieri o conferinta de presa la care au participat antrenorul principal, Claudiu Niculescu si fotbalistul Razvan Tincu.…

- CSC Dumbravița a caștigat cu 5-0 testul cu juniorii U18 ai UTA-ei, disputat pe stadionul „Dan Paltinișanu”. A fost ultima repetiție a alb-verzilor inaintea meciului de debut in noul sezon, care va avea loc sambata, de la ora 11.00, in deplasare la Viitorul Pandurii Targu Jiu. Echipa de la Padurea Verde…

- Ieri, la sediul Federației Romane de Fotbal (FRF), a avut loc tragerea la sorți in urma FC Unirea Dej a aflat programul sezonului regular din Liga 2 (ediția 2022-2023). Echipa antrenata de Dragoș Militaru a fost norocoasa, caci in sezonul regular va avea 10 meciuri pe teren propriu și doar 9 in deplasare.…

- Politehnica Iași a prezentat astazi antrenorul cu care va ataca promovarea in Liga 1, Claudiu Niculescu (45 de ani). Tehnicianul, care a semnat un contract pe un an, cu un salariu de 4.000 de euro pe luna, s-a aratat increzator ca va atinge obiectivul. „Iașiul este un oraș superb, insa eu nu am venit…

- Presedintele clubului din Copou: "Nu ne-am grabit cu numirea unui nou antrenor pentru ca am asteptat sa se termine toate meciurile" Politehnica Iasi isi va clarifica in scurt timp situatia bancii tehnice. Revenit din strainatate miercuri, presedintele Consiliului Director al clubului, Cornel Sfaiter,…