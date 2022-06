Claudiu Niculescu, despre retrogradarea echipei Dinamo: „Cred că s-a întâmplat inevitabilul” Claudiu Niculescu (46 de ani) a vorbit despre situația in care a ajuns Dinamo. Clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare a retrogradat pentru prima data in cei 74 de ani de existența. Noul antrenor al formației Poli Iași o va intalni pe Dinamo in Liga 2. „Am fost foarte trist dupa returul barajului cu U Cluj. Am fost dezamagit pentru ce mi s-a intamplat acum 4 ani, dar nu pot sa uit perioada frumoasa de la Dinamo, trofeele caștigate ca jucator. Nu imi puteam imagina ca Dinamo poate retrograda. Cred ca s-a intamplat inevitabilul. Daca inainte mai aveam cu cine sa vorbesc in conducerea clubului, acum pot… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Niculescu implinește azi 46 de ani. Fostul mare atacant, acum antrenor la Poli Iași, a vorbit despre echipa sa de suflet, Dinamo, și momentele grele prin care trece clubul. „Am fost foarte trist in seara aceea și in multe seri dupa. Am avut un sentiment de mare tristețe, chiar daca am fost dezamagit…

- Darius Mabda este „vedeta sezonului” la show-ul „Romanii au Talent”, ediția 2022, organizat de ProTV. Tanarul de 13 ani din Oradea, care provine dintr-o familie modesta – tatal pensionar și mama secretara la o firma de construcții, a reușit sa dea peste cap toate pronosticurile și sa obțina premiul…

- Capitanul echipei CFR Cluj, Mario Camora, a declarat duminica seara, dupa castigarea titlului, ca el si colegii sai s-au gandit doar la faptul ca trebuie sa obtina trofeul acasa, dupa ce FCSB a inregistrat o remiza in urma cu o seara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- CSU Craiova ar putea rata participarea europeana, in timp ce doua echipe din play-out pot juca concomitent in Conference League. Acum doua zile s-au incheiat penultimele acte ale Cupei Romaniei care au furnizat o finala destul de greu de anticipat: FC Voluntari vs Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Ce-i drept…

- Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a prefațat meciul cu CFR Cluj. Tehnicianul formației oltene a subliniat ca in cazul unei victorii, CFR va face un pas important pentru castigarea titlului de campioana. „Urmeaza un meci foarte greu, venim dupa un meci castigat impotriva…

- Azi a inceput etapa a 3-a din play-off-ul Ligii 2. Concordia Chiajna a invins-o pe Unirea Slobozia, cu un gol marcat in prelungiri, iar Petrolul și Hermannstadt au remizat. Play-off Liga 2, programul etapei a 3-a, clasamentul și televizarile Miercuri, 6 aprilie ora 16:30 Concordia Chiajna – Unirea Slobozia…

- Azi incepe etapa a 3-a din play-off-ul Ligii 2. De la 16:30 se intalnesc ultimele doua clasate din play-off. primește vizita Unirii Slobozia. De la 19:00 are loc derby-ul etapei: Petrolul – FC Hermannstadt. Play-off Liga 2, programul etapei a 3-a, clasamentul și televizarile Miercuri, 6 aprilie ora…

- CFR Cluj a invins-o, luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 pe FC Arges, in epilogul etapei a treia a play-off-ului Ligii 1. Oaspeții au avut prima ocazie a meciului, in minutul 7. Tanase i-a pasat lui Said, dar portarul echipei ardelene a respins din fața atacantului. Gazdele au deschis scorul…