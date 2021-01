Claudiu Năsui vrea să o aducă în Ministerul Economiei pe fosta cumnată a lui Eugen Teodorovici - Document Ministrul economiei Claudiu Nasui este decis sa-și formeze echipa cu oameni de la Ministerul Finanțelor. Pe lista nu se afla doar Claudia Florina Prisecaru, acuzata de colaboorare cu Securitatea și cunoscuta ca apropiata de fostul ministru Eugen Teodorovici, ci și alte persoane de la Ministerul Finanțelor. Una dintre acestea este Florina Diana Costache, fosta cumnata a lui Eugen Teodorovici, potrivit informațiilor obținute de HotNews.ro. De altfel, Claudiu Nasui i-a transmis chiar ieri, 27 ianuarie, o adresa ministrului finanțelor Alexandru Nazare, prin care îl roaga sa își dea acordul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

