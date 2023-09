In societatea agitata in care traim, puțini sunt acei oameni care mai țin cont de regulile de buna purtare. Vedem foarte des mașini parcate pe locurile destinate persoanelor cu handicap sau mamelor care au copii mici. Am asistat de multe ori la ghișee unde oamenii fac scandal acelorași persoane care ar avea prioritate. Ce nu s-a putut obține din buna purtare, iata ca trebuie reglementat prin lege. Un proiect de act normativ care prevede prioritate la ghișee pentru anumite categorii de persoane a fost aprobat de Camera Deputaților, for decizional. Femeile gravide și persoanele insoțite de copii…