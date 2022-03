”Parlamentul sterge urmele furturilor facute in pandemie. PSD-PNL a dat azi o lege pentru stergerea datoriilor Unifarm facute pe achizitii la suprapret masiv in timpul pandemiei. Au luat un proiect care nu avea nicio legatura cu stergerea de datorii si i-au strecurat cateva amendamente. Punand texte de zeci de pagini pe repede inainte prin parlament de pe o zi pe alta, au sperat sa nu ne prindem. Din pacate pentru ei, ne-am prins”, a scris Nasui pe Facebook. Deputatul USR arata ca ”Unifarm e o companie de stat care a luat un imprumut de 1.1 miliarde de lei in timpul starii de urgenta, din bani…