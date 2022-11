Stiri pe aceeasi tema

- ”Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 6,474 miliarde euro (comparativ cu 4,42 miliarde euro in perioada ianuarie – august 2021), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat valoarea neta de 4,204 miliarde euro, iar creditele intragrup…

- ​Dupa exploziaputernica ce a avut loc sambata dimineața pe podul Kerci, care supratraverseaza stramtoarea dintre Marea Neagra și Marea Azov și leaga Crimeea de Rusia, o parte din podul rutier s-a prabușit in apa, lasand practic o singura banda viabila din cele 4 pentru a strabate podul cu mașina. In…

- Deputatul AUR Dan Tanasa a afirmat, marti, ca statul roman a fost "complet eliminat" din proiectul gazelor din Marea Neagra, in conditiile in care acestea sunt vandute "direct" unei companii straine, "pe multi ani de acum inainte". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Norvegia va desfașura forțele armate pentru a-și proteja instalațiile de petrol și gaze impotriva unor posibile acte de sabotaj, dupa ce mai multe state au anunțat ca doua conducte care transporta gaze intre Rusia și Germania au fost atacate, a anunțat premierul țarii, citat de Reuters . Scurgerile…

- ”Luni, 26 septembrie 2022,Adrian Caciu, ministrul Finantelor, a avut o intrevedere cu Christian Kettel Thomsen, vicepresedintele Bancii Europene de Investitii. Cu aceasta ocazie, ministrul Finantelor i-a inmanat domnului Kettel-Thomsen solicitarea Romaniei pentru o asistenta financiara rambursabila…

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul social-democrat considera ca mecanismul salariului minim european poate fi aplicat și in țara noastra incepand din 1 ianuarie 2023! „Vom susține in Coaliția de guvernare ca Guvernul sa adopte chiar din acest an prevederile directivei europene adoptate recent de Parlamentul…

- ”Ieri am putut sa ne bucuram de cifrele pe care Banca Nationala a Romaniei le-a furnizat in ceea ce priveste valoarea investitiilor straine directe in economia Romaniei si procentul este unul cat se poate de semnificativ: 43.7% comparat cu anul trecut. In valoare nominala discutam de 5,5 miliarde de…

- Economia rusa, dependenta de exporturi, se scufunda in recesiune, lovita de sanctiunile occidentale ample pentru ceea ce Moscova numeste ”o operatiune militara speciala” in Ucraina. Dar amploarea contractiei nu a fost pana acum atat de mare pe cat se credea initial. In 2022, economia se va micsora cu…