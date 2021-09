Stiri pe aceeasi tema

- In zona Baia de Fier, județul Gorj, ar putea fi readus la viața un proiect mort in 1994 și anume exploatarea zacamantului de grafit, mineral care se utilizeaza la producția de baterii electrice. Renașterea mineritului in regiune (mina Catalinu și cariera Ungurelașu) va genera beneficii uriașe țarii…

- Ministerul Economiei a trimis pe circuitul de avizare o Ordonanța de Urgența care desființeaza sinecurile administratorilor „speciali” pentru privatizare din companiile de stat, anunța ministrul de resort Claudiu Nasui. „Ce sunt administratorii „speciali”? O gaselnița a guvernului Nastase…

- Hotelierii din Romania se bazeaza tot mai mult pe muncitori din afara UE, pentru ca nu au multe alternative de angajare pe piata interna a muncii, a declarat Calin Ile presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), scrie Agerpres . „Ne bazam tot mai mult pe muncitorii straini, pentru…

- Companiile din portofoliul sau au pierderi și datorii și sunt capușate de catre activul de partid, s-a plans ministrul Economiei, Claudiu Nasui. Insa ministerul are in subordine societați extrem de valoroase și cu potențial de a contribui la dezvoltarea țarii, daca ne referim doar la rezerve de cupru,…

- Romania are nevoie ca de aer de mai multa eficienta in stat, de institutii mai putine si mai suple, iar banii contribuabililor trebuie mai degraba economisiti si cheltuiti cu maxima responsabilitate, a scris, vineri, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, pe Facebook.…

- Neimpozitarea salariului minim ar putea fi o solutie pentru pastrarea fortei de munca în tara, iar aceasta masura va începe la 1 ianuarie 2022 într-un sector privat, care ar putea fi HoReCa, a declarat miercuri, într-o conferinta de presa, ministrul Economiei, Claudiu Nasui.…

- Odata cu incetarea activitatii Parlamentului prin intrarea alesilor intr-o vacanta de doua luni, atentia opiniei publice se va indrepta spre activitatea guvernului. Pe de o parte Forin Citu va fi avantajat in batalia interna din PNL, pe de alta parte are ocazia sa arate in detaliu activitatea guvernului.…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, a anuntat miercuri ca a demarat procesul de reforma in companiile de stat din subordine, planul concret de actiune pentru cele aproximativ 70 de companii urmand sa fie prezentat dupa ce se va pune de acord cu premierul. …