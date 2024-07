Stiri pe aceeasi tema

- USR cere conducerii TAROM sa anunte stadiul de implementare al planului de restructurare al companiei, in baza caruia a primit inca 100 de milioane de lei ajutor de stat din banii contribuabililor romani, in luna mai anul acesta.”Incetarea grevei pilotilor de la TAROM nu inseamna ca problemele companiei…

- Gasirea unui loc pe care-l poți numi acasa poate fi o provocare pentru oamenii dintr-un oraș plin de viața ca Varșovia. Cu tot mai multe persoane care se muta in capitala Poloniei, locuințele de inchiriat sunt la mare cautare. Apartamentele mici și confortabile sunt cea mai recenta tendința, iar arhitecții…

- Piloții, dar și alte categorii de angajați ai TAROM sunt nemulțumiți de nivelul salariilor și sunt dispuși chiar sa declanșeze greva, in cazul in care nu le vor fi majorate drepturile banești – au declarat, pentru “Romania libera”, surse din cadrul companiei aeriene de stat. Sindicaliștii din TAROM…

- TAROM introduce saptamana viitoare doua zboruri speciale București și Frankfurt, una dus și una intors, pentru suporterii care vor sa vada ultimul meci al Romaniei din grupele Euro 2024, cu Slovacia, programat pe 26 iunie, au anunțat TAROM și FRF, care nu au precizat insa cat costa biletele.„In contextul…

- Este o oportunitate unica de a explora lumea aviației și de a crea amintiri de neuitat The post OFERTA SURPRIZA DE LA TAROM DE 1 IUNIE Bilete de avion gratuite pentru copii și experiențe aviatice unice first appeared on Informatia Zilei .

- Aeroportul International Avram Iancu Cluj anunta debutul zborurilor spre Bucuresti, operate in premiera de compania aeriana Animawings Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj anunța debutul unor noi zboruri regulate directe spre Bucuresti, in toamna anului 2024. Primul zbor de pe Aeroportul Cluj…

- Aprobarea ajutorului de stat pentru TAROM reprezinta un certificat de sanatate al companiei, decizia CE fiind un avantaj pentru gasirea unor investitori, a declarat, comisarul european pe transporturi

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri ca Guvernul este interesat in acest moment sa scoata Tarom din "zona nefericita" in care se afla din punct de vedere economic si cauta investitori pentru acest lucru. Premierul Ciolacu, vizita importanta in Qatar: Avem in vedere atragerea…