- Co-presedinti USR-PLUS Bucuresti Claudiu Nasui si Vlad Voiculescu au transmis marti un mesaj comun in care critica retorica unor lideri PNL privind dreapta unita pentru „a scapa de PSD”. „Cu cine sa unim dreapta? Cu domnul Chirica de la Iasi care a sarit de la PSD la PNL?”, au subliniat cei doi.

- Copreședinții USR-PLUS din Capitala, Claudiu Nasui și Vlad Voiculescu, au respins ideea unor candidaturi comune cu PNL sau PMP la alegerile locale. „Nu mai ține cu chemarile la oaste impotriva PSD, cand voi recrutați primari de la ei”, se arata intr-o declarație a celor doi lideri. Nasui și Voiculescu…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu: “Nu sunt bani pentru dublarea alocațiilor anul acesta!” Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a spus ca din cauza crizei de COVID-19 nu va fi posibila dublarea alocațiilor pentru copii anul acesta. Cițu a explicat ca alocatiile au fost majorate in Parlament fara sa aiba…

- Florin Citu, ministrul Finantelor, da vina pe criza Covid-19 cand vine vorba despre dublarea alocatiilor pentru copii, in acest an. El spune ca alocatiile au fost majorate in Parlament fara sa aiba sursa de finantare, astfel ca legea este neconstitutionala. Chiar daca legea va fi declarata constitutionala,…

- O ferma de flori din Olanda a scris un mesaj special in lanul de lalele pentru turiștii care in acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țarile de Jos, din cauza pandemiei de coronavirus. „Ne vedem anul viitor”, este mesajul transmis. Intr-un mesaj pe pagina de Facebook, Tulips in Holland ii sfatuiește…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, vorbește despre ”privilegiații” din Romania, dupa cazul IPS Pimen, cel care a fost transportat cu elicopterul de la Suceava la București pentru ca are coronavirus. Nasui atrage atenția asupra faptului ca exista o categorie de oameni, aflați la varful ierarhiei, care…