Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a afirmat ca „Romania nu este saraca, Romania este saracita”, tara noastra fiind „campioana Europei la saracia in munca”. Ministrul a transmis ca solutia este reforma economica liberala - Zero Taxe pe Salariul Minim - care „scoate milioane de romani din saracie”.

- Claudiu Nasui, ministrul USR-PLUS al Economiei, a declarat marți, pentru B1 TV, ca „suntem campioni europeni la saracie in munca” și ca impozitele pe munca, mai ales pe salariile mici, sunt mult prea mari. Soluția, a precizat ministrul, e neimpozitarea salariului minim. Asta va face ca romanii sa aiba…

- Forța de munca a Romaniei pleaca afara, iar noi „impozitam saracia”. Lipsurile financiare ii gonesc pe romani in țari straine Forța de munca a Romaniei pleaca afara, iar noi „impozitam saracia”. Lipsurile financiare ii gonesc pe romani in țari straine Ministrul Economiei, Claudiu Nasui (USR), a declarat…

- Neimpozitarea salariului minim ar putea fi o solutie pentru pastrarea fortei de munca în tara, iar aceasta masura va începe la 1 ianuarie 2022 într-un sector privat, care ar putea fi HoReCa, a declarat miercuri, într-o conferinta de presa, ministrul Economiei, Claudiu Nasui.…

- Rata somajului in randul tinerilor Neet (Not in Education, Employment or Training) a crescut de la 17%, inainte de pandemie, la 23% in prezent, iar asta trebuie sa ne preocupe si sa oprim acest exod care vine, din nou, pe tapetul fortei de munca, a avertizat, marti, presedintele Consiliului National…

- Un cetațean i s-a plans Ralucai Turcan ca in Romania nu se poate trai cu salariul minim pe economie. Ministrul Muncii i-a oferit pe loc și soluția: sa iși caute și un loc de munca part-time.

- Munca in strainatate. Noi obligații pentru agenții de plasare din Argeș. Ce transmite ITM. ”Protecția cetațenilor romani care lucreaza in strainatate este reglementata potrivit prevederilor Legii nr.156/2000, cu modificarile și completarile ulterioare. Potrivit acestui act normativ, agentul de plasare…

- Trupul lui Mihai, tanarul sofer roman de TIR omorat cu o sabie, intr-o parcare din Franta, nu poate fi adus in Romania pana la finalul anchetei de crima desfasurata de autoritatile franceze. Mihai a fost ucis, in noaptea de 16 spre 17 mai, intr-o parcare de pe autostrada N28 din Franta, in apropiere…