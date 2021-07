Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul USR al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, a anunțat vineri ca, azi, la ora 10.00, va fi lansata procedura online 100% a schemei de despagubire pentru industria HoReCa, prin care firmele vor primi o despagubire de 20% din diferenta dintre cifra de afaceri din 2020 si…

- Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Asociația Elevilor din Bacau (AEBc), Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI), Asociația Elevilor din Maramureș (AEM), Asociația Elevilor din Mureș (AEMs) și Asociația Valceana a Elevilor (AVE) solicita de urgența membrilor Guvernului sa nu voteze proiectul…

- Vizita de stat in Romania a presedintele Israelului, Reuven Rivlin, continua miercuri, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis. In cursul zilei de miercuri, oficialul israelian va sustine un discurs in plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor. Ulterior, tot la Palatul Parlamentului se va…

- "Zero taxe pe salariul minim" este o idee pe care o promovez pentru a reduce inegalitatile teritoriale, iar scutirea de la orice forma de bir, taxe, impozit si contributie ar avea impact pozitiv foarte mare in sectoare precum agricultura si HoReCa, a afirmat ministrul Economiei, Antreprenoriatului…

- Vaccinul reprezinta, pentru mine, sansa de a ne revedea cu totii liberi, fara masca si facand toate lucrurile pe care le faceam inainte de pandemie, a afirmat, sambata, intr-un clip video postat pe propria pagina de Facebook, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui.…

- Republica Moldova a devenit al saselea partener comercial necomunitar si al 34-lea investitional al Romaniei, cu un numar de 6.253 de firme cu capital mixt si capital subscris de 57 milioane de dolari, a declarat joi ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui. „Romania este…

- Termenul de depunere a declaratiei de beneficiar real va fi prelungit pana la 1 octombrie, iar documentul va putea fi depus sub forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica, sau poate fi transmis la Oficiul Registrului Comertului prin mijloace electronice, potrivit unui proiect de Ordonanta…

- In timp Claudiu Nasui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, susține ca incearca sa desființeze aceasta declarație, oamenii continua sa stea la cozi.Inca de la primele ore ale dimineții trotuarul din fața sediului instituției era ticsit de oameni.Anul trecut, obligativitatea privind…