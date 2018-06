Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Claudiu Nasui a anuntat luni ca in sedinta Biroului permanent al Camerei Deputatilor s-a discutat sanctionarea formatiunii din care face parte, propunerea fiind ca USR sa nu mai aiba voie sa invite oameni in Parlament, dupa ce saptamana trecuta cativa cetateni au protestat pe holul plenului…

- ”Domnul Tariceanu propune ca BPR sa mandateze Secretariatul general sa ia masuri extrem de severe in ce priveste accesul in institutie. (...) Avem nevoie de o institutie libera, nu vreau sa se transforme in unitate militara”, a afirmat Tomac.Liderul PMP a spus ca presedintele Senatului…

- Mai multe persoane au protestat, miercuri, pe holul Parlamentului, fata de modificarea Codului de procedura penala, in timpul discursului din plen al premierului Viorica Dancila.Cele noua persoane au strigat: "Cuib de hoti si mafioti!"; "DNA sa vina sa va ia!", "Rusine sa va fie!", "Viorica,…

- "Suntem in asentimentul zecilor de grupuri civice din Bucuresti si din tara. Nu ne-a adus cineva, am cerut noi sa venim aici. Am mai spus: oameni de la grupul USR ne-au facut intrarea. Nu este un secret. Am facut o cerere catre grupul USR sa fim primiti astazi in Parlamentul Romaniei, au fost draguti…

- Unsprezece protestatari Rezist se afla pe holul de la plenul reunit al Parlamentului in timpul discursului premierului Viorica Dancila si striga ”Justitie, nu coruptie!”, ”Cuib de hoti si de mafioti”, ”Dragnea nu uita, asta nu e tara ta”.

- Un protest de amploare a avut loc, marti seara, la Cluj-Napoca, fata de modificarile la Codul de procedura penala. Oamenii au scandat „Jos Guvernul”, „Fara penali” si „PSD ciuma rosie”, cerand alegeri anticipate, transmite Mediafax. Protestatarii s-au adunat in Piata Unirii din Cluj-Napoca avand steaguri…

- Protestatarii s-au adunat in Piata Unirii din Cluj-Napoca, mobilizarea fiind facuta pe Facebook, au steaguri tricolore si parcarte cu mesaje precum "Orice om ii e frica de puscarie", cu fotografia premierului Viorica Dancila, "Dragnea si ai lui, tradatorii neamului". Manifestantii au plecat apoi in…

- Protestatarii s-au adunat în Piata Unirii din Cluj-Napoca având steaguri tricolore si parcarte cu mesaje precum ”Orice om îi e frica de puscarie”, cu poza premierului Viorica Dancila, ”Egalite, fraternite, puscarie”, ”Indiferenta ucide”, ”Dragnea…