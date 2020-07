”Este chiar trist sa te uiti peste planul de «relansare» propus de PNL. Practic este o salata plina cu scheme de subventii din banii contribuabililor, combinata cu vesnica ciorba reincalzita a «investitiilor» in prag de alegeri. Se reiau si teme vechi precum salvarea de la faliment a unor corporatii din banii romanilor. O idee extrem de proasta pentru Romania, dar extrem de buna pentru corporatii care au facut pierderi si ar vrea sa le verse in contul statului roman. Se infiinteaza inca o banca de stat. Statul roman avea 2 banci acum un an, a mai cumparat una, iar acum guvernul PNL vrea sa mai…