Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Nasui și-a aparat decizia de a o propune pe Claudia Florina Prisecaru, care are o decizie nedefinitiva de colaborare cu Securitatea și este apropiata de fostul ministru PSD Eugen Teodorovici, in funcția director general adjunct in Ministerul Economiei. „E nevoie de oameni, de persoane care au…

- Claudiu Nasui și-a aparat decizia de a o propune pe Claudia Florina Prisecaru, care are o decizie nedefinitiva de colaborare cu Securitatea și este apropiata de fostul ministru PSD Eugen Teodorovici, in funcția director general adjunct in Ministerul Economiei.

- Executivul a adoptat, miercuri, normele metologice pentru noua amanare a plații ratelor pe o perioada de maximum noua luni. Solicitarea de suspendare a obligațiilor de plata poate fi formulata de debitor cel mai tarziu pana la data de 15 martie 2021. „Executivul a adoptat propunerea Ministerului de…

- Producatorii de mașini și dispozitive electronice, de la televizoare la smartphone-uri, trag un semnal de alarma cu privire la lipsa globala de cipuri, care provoaca intarzieri in producție, in timp ce piața dadea semne de revenire din criza coronavirusului, relateaza Reuters. Problema are mai multe…

- Traian Basescu este cercetat penal intr-o ancheta a Parchetului General in dosarul declaratiilor false de necolaborare cu Securitatea pe care le-a depus pe proprie raspundere inainte de a ajunge presedinte, parlamentar si europarlamentar, informeaza Antena3. Decizia vine ca urmare a plangerii formulate…

- Reprezentantii PNL, USR PLUS si UDMR s-au intalnit sambata, de la ora 9:00, la Vila Lac, pentru a purta negocieri cu privire la formarea unei coalitii de guvernare. PNL iși dorește in continuare cele doua ministere importante din Guvern: Finanțe și Justiție, in timp ce USR PLUS ar vrea macar unul dintre…

- Guvernul lui Ludovic Orban a fost criticat, in ultimele zile, de credincioșii care au vrut sa participe in numar mare la pelerinajul de Sf. Andrei, dar restricțiile impuse au fost ca doar localnicii sa poata veni la slujba. Acum Guvernul intra intr-un nou scandal, cu Federația Romana de Fotbal, dupa…

- Ministrul Agriculturii din Danemarca a fost forțat sa demisioneze și guvernul se afla in pericol de prabușire, dupa ce partidele de dreapta au acuzat folosirea pandemiei pentru inchiderea definitiva a crescatoriilor de nurca din țara. Danemarca gazduiește unele dintre cele mai mari ferme de nurca din…