- ”Plafonarea contributiilor pentru salariile mari inseamna reducerea taxelor doar pentru cativa. Este interesanta oferta ministrului de finante, dar ar fi o abordare gresita. Solutia corecta este una care s-ar aplica intregii populatii. Mai precis sa reducem taxele pe echivalentul unui salariu minim.…

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, susține ca propunerea ministrului de Finanțe, Dan Vilceanu, prin care se plafoneaza plata contribuțiilor pentru salariile mari. Nasui arata ca ”oferta este interesanta”, dar pentru a-i ajuta pe toți romanii cea mai buna varianta ar fi zero taxe pe salariul…

- Guvernul ar trebui sa anuleze impozitarea pentru primii 200 de lei din salarii, in loc sa majoreze salariul minim brut, a mentionat miercuri ministrul demisionar al Economiei, Antreprenoriatului si Comertului, Claudiu Nasui, pe Facebook. "Daca un guvern chiar vrea sa ajute romanii sa iasa…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Nasui (USR-PLUS), a explicat in ce condiții ar putea sa iasa de la guvernarea in care este implicat alaturi de cei de la PNL și UDMR. Nasui a fost intrebat, la postul Digi24, despre discuțiile in contradictoriu din coaliție despre salariul…

- Salariul minim pe economie in Romania este mic si trebuie sa creasca, dar sa nu conduca la o avalansa de concedieri, a declarat miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan. Ministrul a anuntat patronatele si sindicatele sa se pregateasca pentru demararea negocierilor cu privire la nivelul salariului minim…

- Salariul minim pe economie in Romania este mic si trebuie sa creasca, iar negocierile cu sindicatele si patronatele pe aceasta tema vor incepe in septembrie, a declarat, miercuri, 25 august, ministrul Muncii, Raluca Turcan, in cadrul unor declaratii de presa.Ministerul Muncii a anuntat patronatele…

- Cand e vorba sa lasam bani romanilor care muncesc, e o problema bugetara. Dar cand e vorba sa dam 50 de miliarde de lei la programe care au mers intotdeauna catre baroni locali si firme de partid, nu mai e problema de buget sau deficit? Romania nu e saraca, e saracita. Oare cutia Pandorei nu se deschide…

- "Romanii care vor salarii mai mari din munca lor nu cer niciun privilegiu, ci doar sa nu le mai luam jumatate din salariu ca sa platim tot felul de privilegii pentru cei conectati politic," spune ministrul Economiei, Claudiu Nasui.