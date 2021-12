Claudiu Năsui: Guvernul PSD-PNL plăteşte ajutoarele de pandemie din banii firmelor păgubite „In primul rand este o ticalosie. Sa promiti in campanie ajutoare europene de sute de milioane de euro pentru firmele pe care le-ai inchis prin ordonante militare. Bani pe care, de fapt, nu ii aveai. Este si o dovada clara de incompetenta. Ministrii actualului cabinet nici nu indraznesc sa se gandeasca sa ii atraga bani din surse de finantare europeana, cum este React-EU. Este si o marsavie. Achitand nota de plata din banii pagubitului, contribuabilul roman”, a declarat Claudiu Nasui, deputat USR, fost ministru al Economiei, potrivit unui comunicat de presa al USR: Conform sursei citate, urmare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Nasui acuza ca, prin ordonanta de guvern adoptata, vineri, Guvernul Ciuca achita promisiunile electorale, ce vizeaza ajutoarele pandemiei, ale PNL din 2020 din banii romanilor. El a adaugat ca, in urma ordonantei de vineri, ajutorul din partea UE a fost scos din schema, urmand ca ajutoarele…

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, il acuza pe actualul ministru al Economiei, Virgil Popescu, ca vrea sa stopeze proiectul privind exploatarea grafitului, care ar fi permis Romaniei sa devina un jucator important pe piața producției de baterii. ”PNL vrea sa distruga proiectul de…

- Comisia Europeana permite Guvernului român sa acorde ajutoarele de stat de pâna la 1 milion de euro microîntreprindeirlor și firmelor mici și mijlocii (IMM) din România, în cadrul Masurii 4.1.1 - investiții în activitați productive, schema de finanțare care înlocuiește…

- Primul aviz negativ in comisia parlamentare l-a primit Tudor Pop, propunerea la Ministerul Tineretului și Sportului. Au urmat, pe rand, Tudor Pop - propus ministru al Tineretului și Sportului, Iulia Popovici - propusa pentru Ministerul Culturi, Nicu Falcoi - ministru al Apararii, Dan Barna - propus…

- Primii 4 miniștri audiați in comisiile parlamentare, Tudor Pop - propus ministru al Tineretului și Sportului, Iulia Popovici - propusa pentru Ministerul Culturi, Nicu Falcoi, ministru Apararii și Dan Barna au primit aviz negativ.Primul aviz negativ in comisia parlamentare l-a primit Tudor Pop, propunerea…

- Ministrii propusi de premierul desemnat Dacian Ciolos vor fi audiati, marti, în comisiile parlamentare de specialitate. Programul audierilor începe la ora 10,00, candidatii având la dispozitie, în medie, câte o ora pentru a-si expune intentiile si pentru a raspunde la întrebari.…

- Pentru a trece, Cabinetul Cioloș are nevoie de 234 de voturi. USR are doar 80 de parlamentari. Ca atare, șansele ca guvernul propus de premierul desemnat Dacian Cioloș sa fie investit de catre Parlament sunt minime, in condițiile in care nu exista o majoritate parlamentara anunțata.Reamintim ca membrii…

- Lista Cabinetului, precum si programul de guvernare, au fost adoptate duminica de Comitetul Politic al USR. "Perioada asta, cu o criza sanitara si sociala, peste care se suprapune si criza politica, nu a mai existat in Romania ultimilor 30 de ani. Cu fiecare spital care ia foc, cu fiecare deces care…