Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul economiei, Claudiu Nasui, a declarat ca președintele Klaus Iohannis le-a cerut miniștrilor USR PLUS sa spuna care sunt sunt prioritațile și ce au gasit in ministere, informeaza G4media.Presedintele Klaus Iohannis a avut o intalnire de lucru la Palatul Cotroceni cu premierul Citu si cu cei…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a declarat ca la întâlnirea de joi cu președintele Klaus Iohannis a fost o discuție despre prioritatile fiecarui ministru, subliniind ca el i-a transmis șefului statului ca ”principalul nostru obiectiv este sa deblocam schemele de ajutor de stat”.…

- ”Eu imi doresc cat mai repede, pentru sanatatea economiei noastre. Dar trebuie sa ascultam de epidemiologi. Epidemiologii trebuie sa ne spuna. (...) In momentul in care sanatatea romanilor nu este pusa in pericol, deschidem tot. Eu imi doresc lucrul asta cat mai curand. Sanatatea trebuie sa fie pe…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis a cerut, la intalnirea de joi, ca fiecare ministru sa-i prezinte prioritatile si ceea ce a gasit la minister. ”Ne-a asigurat ca ne va sustine in proiectele pe care le-am sustinut”, a declarat Nasui, adaugand ca este important…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a declarat joi, la Antena 3, ca președintele Klaus Iohannis le-a cerut miniștrilor USR-PLUS sa-și prezinte prioritațile, i-a intrebat ce au gasit prin ministere și i-a asigurat ca le va susține proiectele. „Pandemia va trece, dar se mai resimti in economie mult…

- Președintele Klaus Iohannis va avea joi, de la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu premierul Florin Cițu, vicepremierul Dan Barna și cei șase miniștri de la USR-PLUS, potrivit Administrației...

- Conducerile USR si PLUS au validat, marti seara, lista membrilor formatiunilor care vor ocupa functii de ministri in viitorul guvern, condus de Florin Citu, anunta Agerpres. In urma votului Comitetului Politic USR si al Consiliului National PLUS, ministrii propusi de Alianta USR PLUS sa faca parte…

- Președintele Klaus Iohannis i-a convocat, in aceasta dimineața, ora 9.00, pe Florin Cițu, propunerea PNL pentru funcția de premier, pe liderul PNL Ludovic Orban, precum și pe copreședintele USR PLUS, Dan Barna, au declarat surse politice pentru Antena 3. La intalnirea programata in aceasta dimineața…