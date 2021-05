Stiri pe aceeasi tema

- Forma actuala a Masurii 3 privind granturile pentru investitii alocate IMM-urilor va anulata, iar masura va fi relansata cu sume provenite in totalitate din REACT - EU, informeaza Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. "Pe site-ul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE)…

- Comitetul interministerial pentru deschiderea economiei se va intruni joi pentru a discuta modul in care se poate redeschide economia si sezonul turistic in Romania, a anuntat ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, intr-o conferinta de presa. El a fost intrebat cand se…

- Statul este cel care ar trebui sa despagubeasca firmele pentru toate efectele ulterioare ale inchiderii afacerilor din cauza pandemiei si sunt fanul despagubirilor acordate cat mai mult sub forma de facilitate fiscala, a declarat, marti, intr-o videoconferinta de specialitate, Claudiu Nasui, ministrul…

- Cooperarea economica a intarit relatiile dintre Ungaria si Romania "prin cateva succese comune", a afirmat vineri ministrul Afacerilor Externe si Comertului, Peter Szijjarto, dupa intalnirea cu ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, transmite MTI potrivit Agerpres.…

- Platile pentru programul Start-Up Nation au inceput, intr-o singura saptamana fiind platite 422 de deconturi, in valoare totala de 82,1 milioane de lei, a anuntat, vineri, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, informeaza AGERPRES . “Am inceput si platile pentru programul…

- Platile pentru programul Start-Up Nation au inceput, intr-o singura saptamana fiind platite 422 de deconturi, in valoare totala de 82,1 milioane de lei, a anuntat, vineri, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui. "Am inceput si platile pentru programul Start-Up Nation. Subliniez…

- Deputații liberali Calin Bota și Florin Alexe l-au interpelat pe ministrul Economiei pe tema ecologizarii perimetrelor miniere inchise din Maramureș Deputații PNL Calin Bota și Florin Alexe au trimis o interpelare ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Nasui, avand ca tema…

- “Ministerul Economiei a facut deja primele plati din Bugetul 2021 pentru Masura 2 – capital de lucru, in cadrul Programului Operational Competitivitate. Pozitia pana la care au fost notificate dosarele si trimise la plata, in cazul in care au fost declarate admise, este 4.500, din 22.226 de firme inscrise…