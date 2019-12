Claudiu Năsui, despre legea bugetului: Asumarea răspunderii este o procedură care practic lasă Parlamentul în offside "Noi am criticat aceasta metoda de a adopta legea bugetului, ar fi o premiera in Romania sa nu existe absolut deloc dezbateri pe legea bugetului. Este o lege foarte ampla, care chiar si atunci cand erau dezbaterile grabite si mai tinem minte acele doua-trei zile cu cate 16 ore de dezbateri in fiecare zi, macar exista ceva, macar aveai procesul acesta in care ministrii veneau in fata Comisiei, filmati de presa si vizibili de toata lumea, sa raspunda la intrebari, sa spuna ce vor face cu banii. Lucrul acesta acum nu ar mai exista. Deci nu avem cum sa sustinem lucrul acesta", a declarat Nasui… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

