Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna, fostul președinte al USR, a avut o prima reacție publica la demisia lui Dacian Cioloș de la conducerea partidului. Barna iși exprima speranța ca partidul nu se va rupe.„Va fi o declarație a președintelui partidului la ora 18. Pana atunci ar fi lipsit de eleganța sa dau orice fel…

- Demisia lui Dacian Ciolos de la sefia USR reprezinta "o greseala", a declarat luni vicepresedintele USR, deputatul Claudiu Nasui, care considera ca presedintele interimar, Catalin Drula, ar putea fi un candidat "excelent" pentru aceasta functie."Este o greseala. Nu trebuia sa-si dea demisia,…

- Catalin Drula va asigura conducerea interimara a USR, dupa ce Dacian Ciolos si-a dat demisia din functia de presedinte, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al partidului, Ionut Mosteanu.

- Dacian Cioloș și-a dat demisia de la șefia USR: Catalin Drula preia interimatul Dacian Cioloș și-a dat demisia de la șefia USR: Catalin Drula preia interimatul Dupa ce programul sau de reformare a partidului a fost respins in Biroul Permanent, Dacian Cioloș a demisionat de la șefia USR. Programul politic…

- Șeful USR și-a programat o conferința de presa la ora 18.00, anunța Realitatea Din USR .Biroul Național este format din 25 de membri: 14 din conducerea fostei USR, iar 11 din conducerea fostului PLUS.Potrivit aunor surse din USR, Catalin Drula ar putea prelua, interimar, conducerea formațiunii.Cioloș…

- Biroul National al Uniunii Salvați Romania (USR) a votat, duminica, pentru desecretizarea sedintei și a inregistrarii in care liderul partidului, Dacian Ciolos, ar fi amenintat cu demisia de la șefia formațiunii in cazul in care programul sau politic nu va fi acceptat, potrivit unor surse politice participante…

- Vicepresedintele USR, Claudiu Nasui, a declarat miercuri, 19 ianuarie, la RFI , ca premierul Nicolae Ciuca ar trebui sa demisioneze in contextul suspiciunilor de plagiat din teza de doctorat din 2003 și susține ca presedintele Klaus Iohannis este acum „principalul protector”. „Se impune demisia premierului…