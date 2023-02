Fostul ministru USR al Economiei, Claudiu Nasui, a anunțat marți ca va depune sesizare la CNA și va da in judecata postul Antena 3. In prezent deputat, Nasui reclama drept știri false (fake news) informațiile prezentat luni seara in emisiunea „Sinteza zilei”, in care se susținea ca ar fi urmarit penal. „Se vede ca am deranjat multa lume. Nu e o coincidența ca minciuna aceasta apare fix in ziua in care am dat declarații la DNA in calitate de martor. Nu doar ca nu sunt urmarit penal, dar sunt denunțator și martor in mai multe procese penale deschise tocmai pentru neregulile pe care le-am gasit cand…