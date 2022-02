Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, explica mecanismul inflației care afecteaza in aceasta perioada Romania și sugereaza ca ar fi o "singura soluție" pentru a opri devalorizarea accelerata a monedei naționale.Nasui prezinta pe Facebook un grafic din care reiese ca inflația a crescut…

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, susține ca in prezent, Romania este intr-o situație mai rea decat ”in epoca Dragnea” și se așteapta la o creștere accelerata a inflației, care va depași doua cifre, in urmatoarele luni. ”Inflația este o taxa prin care statul ne ia puterea de cumparare.In…

- Invitatul noii ediții Wall Street 360 a fost Claudiu Nasui, deputat USR, fost ministru al Economiei, care a comentat situația actuala a USR, dar și motivele pentru care in Romania munca este taxata la nivelul aproape cel mai inalt din toata Uniunea...

- „Practic ce se intampla zilele acestea in Guvern si in coalitie reflecta fix ceea ce spuneam noi in momentul in care a fost votat bugetul pe anul 2022 in parlament si fix ce spuneam atunci in cadrul dezbaterilor si anume faptul ca este un buget cu cheltuieli mult sporite pentru care ne asteptam sa vina…

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, arata faptul ca Romania a ajuns sa se imprumute la cele mai mari dobanzi din Europa. Nasui precizeaza ca acesta este motivul pentru care cheltuielile statului au explodat, iar Guvernul continua sa intrețina aceste cheltuieli exagerate. ”Statul roman…

- Claudiu Nasui acuza ca, prin ordonanta de guvern adoptata, vineri, Guvernul Ciuca achita promisiunile electorale, ce vizeaza ajutoarele pandemiei, ale PNL din 2020 din banii romanilor. El a adaugat ca, in urma ordonantei de vineri, ajutorul din partea UE a fost scos din schema, urmand ca ajutoarele…

- „In primul rand este o ticalosie. Sa promiti in campanie ajutoare europene de sute de milioane de euro pentru firmele pe care le-ai inchis prin ordonante militare. Bani pe care, de fapt, nu ii aveai. Este si o dovada clara de incompetenta. Ministrii actualului cabinet nici nu indraznesc sa se gandeasca…

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, il acuza pe actualul ministru al Economiei, Virgil Popescu, ca vrea sa stopeze proiectul privind exploatarea grafitului, care ar fi permis Romaniei sa devina un jucator important pe piața producției de baterii. ”PNL vrea sa distruga proiectul de…