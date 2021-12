Stiri pe aceeasi tema

- Parintii si bunicii, ajutoarele lui Mos Nicolae, au avut o zi plina. In targurile de profil si in marile magazine a fost aglomeratie, asa ca pentru cadoul perfect s-a stat la coada. Cautate au fost dulciurile, fructele si obiectele lucrate manual.

- Articolul O ciuperca distrugatoare ataca ulmii din cel mai mare parc al Buzaului. ”Este pandemie”, avertizeaza primarul Buzaului se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Ulmii din Padurea Crang, plamanul verde al municipiului Buzau, cad pe rand prada unei infecții cu o ciuperca devastatoare, ale carei…

- Ulmii din Padurea Crang, plamanul verde al municipiului Buzau, cad pe rand prada unei infectii cu o ciuperca devastatoare, ale carei efecte sunt vizibile. Taierea copacilor bolnavi este singura solutie viabila, conform cercetarilor curente.

- Afacerile firmelor de pompe funebre ar putea trece, in acest an, de granița de jumatate de miliard de lei, un nivel fara precedent in Romania. Pandemia COVID a facut ca investițiile in acest sector sa creasca semnificativ, iar numarul firmelor de profil sa explodeze, arata o analiza Frames, realizata…

- Grupul OMV Petrom a realizat in primele noua luni un profit net de 1,67 miliarde lei, in crestere cu 103% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand rezultatul net s-a ridicat la 826 de milioane de lei, potrivit rezultatelor transmise vineri Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Veniturile…

- Apetitul pentru cumparaturi online a crescut mult in ultimii ani și a luat avant in pandemie. Ceea ce motiveaza in cele mai multe cazuri sunt nevoia de siguranța, notorietatea unei platforme de vanzari și increderea. Insa aceste lucruri se afla și se caștiga destul de greu, atat pe baza unui efort…

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, il ataca pe Florin Cițu dupa ce acesta a anunțat creșterea salariului minim cu 11% incepand din anul urmator. El il acuza ca de fapt ii favorizeaza pe...