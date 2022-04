Stiri pe aceeasi tema

Fostul ministru al Economiei, deputatul USR Claudiu Nasui spune ca asa zisul pachet de sprijin anuntat de PSD-PNL este "o rusine totala care nu va sprijini pe nimeni decat pe unii smecherasi din PSD si PNL".

Fostul ministru al Economiei, deputatul USR Claudiu Nasui, critica pachetul de masuri „Sprijin pentru Romania": „Este o rușine totala care nu va sprijini pe nimeni decat pe unii șmecherași din PSD și PNL. Doar 4 lei pe zi vor primi romanii cu venituri foarte mici".

Claudiu Nasui, fostul ministru al Economiei, critica Ordonanța de Urgența pe energie anunțata de Guvern. Ne putem lua adio de la gazele din Marea Neagra, susține Nasui, la RFI. Reprezentantul USR considera ca OUG pe energie va avea un efect distructiv in economie, inclusiv prin renunțarea la exploatarea

Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, de la USR, scrie, miercuri, pe Facebook, ca reducerea CAS cu 5% este echivalenta cu Zero Taxe pe primii 800 de lei pentru fiecare roman si ca in sfarsit, PNL si PSD au inceput sa isi dea seama ca impozitarea este foarte mare in Romania.

Soluția la deficitul bugetar nu este sa dai in cap mediului privat, ci sa stranga cureaua statul, declara vicepreședintele USR Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, care critica propunerile facute de PSD pentru modificarea Codului Fiscal: „Este un jihad fiscal".

Pensiile speciale s-au marit per total cu 73% in ultimii șase ani și cu 8% doar anul trecut, susține deputatul Claudiu Nasui (USR), fost ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Acesta reproșeaza faptul ca, pentru unele categorii, cheltuielile s-au dublat și chiar s-au triplat, comparativ

Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, arata faptul ca pensiile speciale au crescut cu 73% in ultimii șase ani, iar anul trecut, cand se discuta despre desființarea acestora, pensiile speciale au crescut cu 8%. ""Au ieșit cifrele despre pensiile speciale pe 2021.In ultimii 6 ani

Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, crede ca efectul noilor masuri pentru reducerea facturilor la energie și gaze va fi mic. El susține ca situația va fi și mai grava iarna viitoare. „Aceasta coaliție nu a luat masurile pe care ar fi trebuit sa le ia in octombrie anul trecut, pentru